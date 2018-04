Impactante accidente de Nalbandian en el Rally: se fue de pista y volcó Lunes, 09 de abril de 2018 Tanto el ex tenista como su acompañante, Manuel Prieto, están fuera de peligro.





David Nalbandian sufrió un vuelco cinematográfico en Tafí del Valle, durante la segunda fecha del Rally Argentino. De milagro, tanto el ex tenista como su acompañante Manuel Prieto están fuera de peligro.



Las imágenes son impactantes. Un video muestra cómo el cordobés pierde el control del vehículo en una curva no muy pronunciada.





Y tras morder la banquina, el auto, un Chevrolet Onix MR, hace varios trompos hasta que finalmente se detiene al costado de la pista con las ruedas de cara al cielo.



El accidente es tan impactante como el que sufrió durante la Copa Maxi Rally, en Entre Ríos en 2016.



En esa ocasión el vehículo perdió la adherencia al sobrepasar una pequeña loma y volcó de atrás hacia adelante.





Los pilotos también salieron ilesos. "Está todo bien, no pasó nada. Estos autos son muy seguros", señaló Nalbandian aquella vez.