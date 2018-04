River se apoyó en un Armani soberbio y festejó ante Racing

Lunes, 09 de abril de 2018

El arquero mantuvo la valla invicta con una gran actuación y fue clave para el 2-0 en el clásico en Avellaneda con goles de Borré y Palacios.





El clásico Racing-River, el más viejo de los actualmente vigentes en el fútbol argentino, jugó su edición 200° en Primera División en el Cilindro. En la previa, la ventaja de los de Núñez frente a los de Avellaneda era la mayor diferencia en clásicos: 39 partidos de ventaja. Y si bien el partido del domingo fue parejo y con llegadas en ambos arcos, los dirigidos por Marcelo Gallardo hicieron honor a esa historia, se impusieron 2 a 0 en un partido entretenido, friccionado, con mucho ritmo y en el que Franco Armani fue fundamental para sostener el cero en su arco. River suma 32 y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Racing tiene 36.



Racing impuso condiciones en los primeros minutos del encuentro y en la mayoría de esos cuarenta y cinco. Presionó en la mitad del campo y salió rápido con jugadores "enchufados", con Lisandro López y Lautaro Martínez a la cabeza. Fue así que Javier Pinola quedó marcado por una amarilla tempranera a los cuatro minutos.



Pero los dirigidos por el Chacho Coudet no pudieron traducir ese dominio en situaciones de peligro sino hasta el cuarto de hora. Renzo Saravia por derecha centró para la aparición del Pulpo Diego González, que alcanzó a tocarla sin darle dirección y Lisandro López volvió a desviar en clara posición adelantada. A los 19' fue Licha el que corrió varios metros de frente al arco y remató al llegar a la medialuna del área. Respondió bien Franco Armani.



Lo mejor de River, cuando no, se vio con las pocas intervenciones del Pity Martínez y los toques del colombiano Quintero que aportaron claridad. Fue el colombiano a los 31' el que tuvo el primer remate al arco de los visitantes que se fue muy lejos. La mejor para los de Gallardo fue a los 31' con un cabezazo de Pinola en un córner ejecutado por Pity.



Posteriormente Racing contó con una inmejorable, pero chocó contra Armani. A los 37' Nery Cardozo metió un pelotazo para Soto sobre la izquierda del ataque, el ex Banfield mandó un centro largo que bajó Lautaro y Matías Zaracho le pegó de primera para la volada espectacular del arquero millonario.





Si ya era entretenido el partido por la actitud, la fricción y hasta la lluvia que complicaba el trámite, el complemento fue eléctrico, con varias llegadas a los arcos y con un ida y vuelta permanente. A los tres Lautaro Martínez se abrió demasiado a su derecha en un mano a mano frente a Armani y remató afuera cuando el arquero lo achicaba bien. En el arranque de la jugada tras el pase de Nery Cardozo el jugador de la Selección Argentina estaba adelantado.



Después a los 9' el que se lució fue Juan Musso tras un cabezazo de Lucas Pratto que la mandó al córner. Dos minutos después Lisandro López cambió para Nery Cardozo, que paró la pelota de pecho y remató afuera. Muy clara. Y a los 17' otra vez apareció Armani para salvar su arco. Lautaro tocó para Zaracho y el uno le tapó el remate mandando la pelota afuera de rodillas. Muy sólido.



Pero en este caos de ida y vuelta, los de Gallardo aprovecharon un error para abrir el marcador. Musso sacó mal con la mano y se la dio a Exequiel Palacios, quien habilitó para la aparición de Rafael Santos Borré. El colombiano eludió al uno y definió con el arco vacío.





Con mucho empuje y ganas de torcer el rumbo, la Academia intentó pero se volvió a topar contra Armani y sus propias limitaciones en la definición. River lo liquidó tras otro error. Pity le ganó una pelota a Martín Ojeda en el medio, la trasladó hasta la medialuna del áera y abrió a su izquierda para la aparición de Palacios. El pibe de River definió de zurda para el 2 a 0 final.