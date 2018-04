Correntinos marcharon contra el aborto y para defender "toda vida"

Domingo, 08 de abril de 2018

Una multitud se movilizó ayer en la ciudad de Corrientes en contra de la despenalización del aborto. La marcha tuvo varios puntos de inicio y concluyó en la plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento en el que instaron a los legisladores “a defender la vida desde la concepción”.





La jornada apuntó a reforzar el rechazo al debate en el Congreso del proyecto de interrupción voluntaria de embarazos no deseados, que fue presentado a principios de marzo con la firma de 71 legisladores y que plantea la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación.



La marcha se realizó en el marco del “Día del Niño por Nacer”, que se conmemora cada 25 de marzo en el país, pero en Corrientes se decidió pasar la conmemoración debido a que coincidía con Pascuas. Los numerosos grupos que se movilizaron por las calles de la ciudad estaban conformados por familias, vecinos, alumnos de colegios católicos, fieles católicos y evangelistas, agnósticos, entre otros.



La movilización tuvo cuatro puntos de inicio: San Lorenzo y la avenida Juan Torres de Vera y Aragón, el parque Camba Cuá, la plaza Libertad y la plaza La Cruz. Desde allí se dirigieron a la plaza 25 de Mayo, que fue el punto de concentración principal. La movida incluyó música, suelta de globos, entrega de folletos y carteles con leyendas como “Sí a la vida”, “Toda vida vale”, “Derecho a la vida”, entre otros. “Corrientes Marcha por la Vida y por la Familia” fue el lema de la jornada con la que se buscó “manifestar públicamente que la vida es un derecho que debe ser respetado desde el primer instante de la concepción”, señalaron. Mediante un mensaje, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, había convocado a la ciudadanía a sumarse a la marcha señalando: “El objetivo es pedirles a nuestros legisladores que cuiden la vida de la mujer que está gestando una vida nueva y también a la criatura. Cómo no vamos a poder defender la vida de todos, especialmente la que está más amenazada”. Desde hace tiempo, la Iglesia católica organiza actividades a lo largo y ancho de todo el país y en muchos casos se plegó a otras convocadas por la sociedad civil, para “aunar la voz y clamar por los que aún no nacieron y no tienen voz”.



El próximo martes en el Congreso comenzará a tratarse, en un plenario de comisiones, el proyecto para despenalizar el aborto. Ayer venció el plazo para que los 256 diputados presenten sus propuestas de invitados al debate. Las jornadas se realizarán martes y jueves en el Anexo C de la Cámara baja y durarán hasta fines de mayo, cuando se firmarían los dictámenes. De los encuentros participarán especialistas y representantes de organizaciones interesadas en expresar sus opiniones. El proyecto contempla tres casos en los cuales una mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: si éste fuere producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional; si estuviera en riesgo la vida o salud física, psíquica o social de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves.