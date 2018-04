Cardozo destacó y evaluó junto a su equipo, aspectos de la gestión

Domingo, 08 de abril de 2018

El Ministro de Salud Pública de la Provincia encabezó una reunión con los miembros de su gabinete. En este ámbito, agradeció el trabajo que llevan adelante, ratificó logros y los impulsó a seguir profundizando en diferentes cuestiones para mejorar la salud de los correntinos.









El titular de la cartera sanitaria provincial, Ricardo Cardozo, especificó que “estamos trabajando fuertemente en cada uno de los objetivos de gestión que nos hemos fijado. Tuvimos logros importantes, así que vamos a seguir en este camino; siempre desde la participación activa de cada una de las áreas con nuevas propuestas, que hacen a la optimización y a la accesibilidad de los servicios de salud para cada uno de los correntinos”.



Cardozo sostuvo que “tenemos entre nuestros objetivos la lucha contra las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, vamos consolidar la Cobertura Universal de Salud, que la vamos a concretar y que también se refleja en lo que es el nuevo modelo de atención y vamos a seguir yendo a la casa de cada familia a buscar a esa persona, que sea registrada, para su control y seguimiento”.



En este aspecto, dijo que “tenemos un sistema informático desarrollado, que es reconocido y tomado por ejemplo en otras provincias. Nuestro propósito es que ese paciente que es detectado en su casa con una patología y que el equipo de salud integrado por médicos, enfermeros y agentes sanitarios pueda efectuar su seguimiento. Queremos profundizar este nuevo modelo de atención para luchar contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles como la Diabetes, la Hipertensión, la Obesidad y el Cáncer”, especificó.



Asimismo, se refirió a la importancia de continuar disminuyendo los índices de mortalidad infantil, manifestando que en los últimos años se logró una importante reducción que no se había dado antes y remarco que “vamos a seguir en este camino fortaleciendo aún más las maternidades de la provincia”.



Entre otros conceptos, puntualizó que “también estamos trabajando en articulación con los ministerios de Desarrollo Social y de Educación en el embarazo no intencional en la adolescencia”.



Agregó que “vamos seguir insistiendo con campañas en la aplicación de las vacunas”. En este marco adelantó que “junto a la Ministra Susana Benítez, la semana que viene vamos a estar presentando la campaña de vacunación en las escuelas”.



Durante el encuentro también se trataron temas relacionados a recursos humanos, infraestructura sanitaria, al equipamiento de última generación dispuestos en los diferentes servicios de los centros de salud de la provincia y el trabajo que se viene desarrollando para la puesta en marcha del centro de derivaciones.



En la ocasión, acompañaron al Ministro, el subsecretario de Salud Pública, Luís Pérez y la subsecretaria de gestión sanitaria María del Carmen Pérez Duarte. Participaron directores del nivel central y de hospitales de la Capital.



El Gobierno provincial dispondrá de equipamiento de



última generación para el Centro Oncológico de Curuzú Cuatiá







Se trata de aparatos de esterilización, equipos para quirófano, sistema de refrigeración central e instalaciones mobiliarias. El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, especificó que “se encuentra en pleno proceso la adquisición de equipamientos, los cuales significan una inversión superior a los 8 millones de pesos”.







El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, dispondrá de equipamientos para el Centro Oncológico del hospital Dr. Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá. Cabe mencionar que este centro fue construido a través de una donación hecha por la señora Elena Bonatti en el predio del nosocomio y funcionará de manera articulada con los diferentes servicios y con el equipo de profesionales del mismo.



Al respecto el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, detalló “nosotros nos hemos comprometido en equipar este centro oncológico, que comprende quirófano, área de esterilización, sistema de refrigeración y todo lo que hace al mobiliario del mismo. En este sentido desde la Dirección de Administración estamos en pleno proceso de compra de los diferentes equipamientos de última generación; cabe mencionar que es un procedimiento reglamentado en un tiempo determinado y establecido por una serie de formalidades”.



Continuó destacando que “la Provincia realiza una inversión superior a los 8 millones de pesos para la adquisición de este equipamiento. El cual comprende para el área de esterilización lavadora y secadora automáticas y auto clave de oxido etileno, que estarían llegando las próximas semanas; mesa de anestesia con monitor multiparamétrico, electrocoagulogramas, además de instalaciones mobiliarias y sistema de refrigeración central”.



“Este centro fundamentalmente de diagnóstico, con características de tratamiento como es el caso de acelerador lineal, braquiterapia y quimioterapia va a estar articulado con los diferentes servicios del hospital, como por ejemplo de cirugía, de clínica, de internación, de laboratorio; todo lo que es fundamental para el paciente que requiere este tipo de tratamiento. Sumada la tecnología y los recursos que tiene la Provincia en sus distintos hospitales y sobre todo en los de Capital que servirán de apoyatura”.