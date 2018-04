Argentinos alimentó su sueño de llegar a la Libertadores

Sábado, 07 de abril de 2018

En La Paternal, derrotó 3 a 1 a Unión. Gamba puso en ventaja a los santafesinos, pero Sandoval y Barrios -dos, ambos de penal- lo dieron vuelta para el equipo de Berti, que sumó su tercer triunfo al hilo.





Argentinos siempre tiene algo más para ofrecer en el territorio del asombro: ahora se anima a pelear entre los que quieren acceder a la Libertadores. Sumó 12 de los últimos 15 puntos (incluido el 2-0 ante Boca), juega a jugar y es capaz de darle vuelta un partido a un rival directo. Como sucedió el viernes, en el 3-1 ante Unión, bajo el cielo de La Paternal.



Si había que promocionar el partido no había dudas respecto del eslogan en cuestión: El Duelo de las Revelaciones. Sí, Argentinos y Unión -quizá junto a Godoy Cruz- son los asombros más notables de esta Superliga en la que Boca parece que ya resolvió la discusión más importante, la del título.



Y no es poco lo que las sorpresas generan. Sus campañas invitan a abrazar la historia. Detalles sobre el visitante: Unión nunca en su historia nacida en 1907 disputó una competición internacional. Detalles sobre el local: Argentinos se puede convertir en el tercer equipo en acceder a la Libertadores (hoy está en la cornisa) recién llegado a Primera.



Entre ellos, equipos bravos, intensos, valiosos, construyeron un partido cambiante. Fieles a sus estilos. Unión golpeó primero, con su dúo de ataque como protagonista central: a los 18, tras un centro desde la derecha de Diego Zabala, Franco Soldano distrajo y Lucas Gamba estableció el 1-0.





Argentinos lo dio vuelta con paciencia. Primero, empató con un centro de Damián Batallini y la aparición de cabeza del uruguayo Jonathan Sandoval. Luego, lo dio vuelta: Lucas Barrios -emblema de este ciclo feliz de Alfredo Berti- transformó en gol un polémico penal que todavía discuten los jugadores de Unión en el Diego Maradona.





.





El segundo tiempo no tuvo esa intensidad y esas variantes atractivas de la primera mitad. Fue más previsible: Unión obligado a buscar, fue tras los pasos del empate; Argentinos, impulsado a ofrecer esa parte del libreto que no es su fuerte, se defendió más cerca de su área.



Le faltó profundidad al equipo de Leonardo Madelón. Le alcanzó con el orden al local, más ese penal ya en tiempo de descuento, convertido por Barrios. Así hasta ese desenlace que en La Paternal se festejó como si en el campo de juego hubiera estado ese crack que le puso nombre al estadio de Juan Agustín García y Boyacá.