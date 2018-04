Picante pregunta de Zaira a Paula Chaves sobre un ex novio Viernes, 06 de abril de 2018 Las modelos, amigas íntimas, protagonizaron un momento muy divertido en Morfi, todos a la mesa.



Zaira Nara y Paula Chaves son íntimas amigas hace años, se conocen a fondo y tienen muchísimas anécdotas en común. Con todos esos condimentos, la visita de la mujer de Pedro Alfonso a Morfi, todos a la mesa no tuvo desperdicio.





Las modelos protagonizaron un picante ping pong de preguntas y Zaira sorprendió a todos al decirle a Paula: “¿Es verdad que un exnovio mío, que no tuve tantos y fue un novio importante de años, antes de salir conmigo te tiraba los galgos?”. ¡Chan!



Entre risas incómodas y pidiendo no dar nombres, su amiga respondió: “Sí, yo te lo blanqueé antes. No llegó a nada. Hemos compartido otras cosas pero esto no llegó a nada…”. La conclusión de Nara fue a puro humor: “Fuiste más difícil que yo...”.



Ambas evitaron nombrar al hombre en cuestión pero se sabe que Zaira tuvo dos novios famosos: Diego Forlán y Juan “Pico” Mónaco.



La “pista” quedó en manos de Connie Ansaldi, quien en medio del relato bromeó: “ Va a venir la otra como loca corriendo, que ya está entrando…”, ¿haciendo referencia a Pampita, actual de Pico y que está a punto de incorporarse a Telefe?