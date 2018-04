Tensión por el cruce entre la Reina Letizia y su suegra

Viernes, 06 de abril de 2018

Letizia , reina consorte de España, y su suegra, la reina emérita, protagonizaron un tenso cruce en las puertas de la catedral de Palma, el domingo pasado, que fue registrado por las cámaras y rápidamente viralizado en las redes sociales y en los medios.





Desde que se dieron a conocer las imágenes, en las que se ve cómo Letizia le impide a la reina Sofía sacarse una foto con sus nietas, la princesa Leonor , heredera al trono, y la infanta Sofía, en España y en el mundo, todas son conjeturas en torno a la relación entre ambas mujeres.





Mientras la corona mantiene un fuerte hermetismo y no hará comentarios sobre el episodio, fue Inma Aguilar, amiga de Letizia desde que coincidieron trabajando en CNN+, entre 1999 y 2000, actualmente consultora política, quien ofició de vocera no oficial de la reina consorte: "Letizia está desolada y preocupada", aseguró. Según contó en el programa El círculo de Telemadrid, Aguilar pudo hablar con la reina por teléfono y durante esa conversación Letizia describió lo ocurrido como "una tontería" y un "gesto natural".



"Creo que son las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas. He hablado hace un rato con la reina Letizia y está preocupada y bastante desolada por esta situación. Ella está muy comprometida con el cuidado de sus hijas, con la protección de su imagen, le preocupa quién les hace fotos, le preocupa dónde salen, quién se les acerca... Es una reacción muy de madre", expresó Aguilar en el citado programa.



"Ha sido una tontería, no es un tema grave ni ha pasado nada. Simplemente es un gesto natural. Ella no es una persona que haya sido educada desde el origen para tener determinado comportamiento público. Es una persona muy comprometida con su trabajo, con su profesión, con el papel que desempeña y, como madre, con sus hijas. [...] Se ha sentido afectada, está preocupada y dolida", añadió Aguilar.