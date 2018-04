"Por primera vez hay un Plan de Desarrollo para el Norte"

Sábado, 07 de abril de 2018

En el marco del relanzamiento del Plan Belgrano, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dialogó con los medios de prensa. “Por primera vez en la historia de la Argentina hay un Plan de Desarrollo para el Norte y se piensa en el Norte", dijo







En la oportunidad, el mandatario dijo este es el “año de la gestión, más allá de lo político lo que interesa del Impacto fenomenal en la confianza, que los empresarios se sientan contenidos, que los políticos sepan cual es el camino, que todos veamos hacia donde tenemos que ir” y sostuvo que seguramente el “año que viene será el de la política, donde nosotros vamos a poner a consideración de la sociedad cual es el proyecto que llevamos adelante, pero este año nos enfocamos en el trabajo de la gestión y lograr el desarrollo y empleo de calidad, que es el objetivo central”.



Asimismo, destacó que por “primera vez en la historia de la Argentina hay un Plan de Desarrollo para el Norte y se piensa en el Norte. Siempre se pensó en el Sur, siempre se benefició el Centro, y que nos tengan en consideración es algo fundamental”.



Respecto a lo que se viene con esta nueva etapa del Plan Belgrano, Valdés enfatizó que es “fundamental para nosotros, para hacer un recuento de estos dos primeros años del Plan Belgrano, al contrario al resto de las provincias hemos comenzado a gobernar hace poco, es muy bueno porque repasamos obras. El Plan Belgrano tiene obras muy importantes para la región, por eso es importante este tipo de encuentros donde podemos hablar de todo lo que tenemos pensado hacer”.



Sobre el anuncio de la construcción del segundo Puente Chaco - Corrientes el gobernador de Corrientes explicó que “de eso lo estaremos anunciando ahora, eso está en el presupuesto, durante mucho tiempo sostuvimos que dicha obra tenía que estar dentro del presupuesto nacional, cuando la querían sacar de él”.



A la vez que resaltó que “el presidente Macri con este Plan apuesta al desarrollo del Norte argentino como una realidad”. También, afirmó que “estamos muy confiados de que los chaqueños y los correntinos podamos hermanarnos con el nuevo puente que va a servir para desarrollar ambas regiones”.



“Esto es una cuestión de recursos, conseguirlos es difícil y ahora tenemos la decisión política que fue lo importante para esto que estuvo muchos años postergados”, apuntó el mandatario provincial.



Posteriormente, el gobernador puso de relieve que “hay convenios que se pueden adelantar, ayer venimos con una reunión muy importante con el presidente de la Nación y con cinco gobernantes en Iguazú en donde pudimos hablar de todos los temas que hacen a la provincia de Corrientes, y creo que es inédito que el presidente Macri nos reciba con el Gabinete Nacional y tocamos temas de mutuo interés y me parece que es una metodología muy buena que se va volver a repetir, nosotros estamos haciendo lo mismo lo que es muy bueno para todos”.



Además, agregó Gustavo Valdés que “luego al pasar a la mesa forestal, tuvimos nuevamente propuestas, nosotros creemos que debemos generar un Ley de Promoción Industrial para sacar el mejor provecho de nuestra madera y generar empleos de calidad, estamos trabajando y mucho por el desarrollo”.



En tanto, al referirse al tema de la Hidrovía y los puertos, comentó que “sabemos que debemos usar más nuestra Hidrovía” y resaltó que “desde Corrientes proyectamos cuatro nuevos puertos: el puerto de Ituzaingó, que ya lo estamos concretando, para lo cual conseguimos el terreno que nos fue negado durante más de diez años, también empezamos con el puerto de Itá Ibaté, hemos conseguido el predio para construir el nuevo puerto de la ciudad de Corrientes y también estamos trabajando con el puerto de Lavalle”.



“Si logramos tener mayor conectividad, con mejores vías de accesos y mayor comunicación, vamos a lograr tener mejores vías para el desarrollo de la actividad productiva”, consideró Valdés.



Al abordar la cuestión energética, el titular del poder ejecutivo de Corrientes manifestó que “uno de los temas que abordamos en Iguazú con los gobernadores tiene que ver con las provincias que somos electro dependientes” y mostró su beneplácito ya que “hemos tenido una respuesta verdaderamente positiva por parte del presidente Mauricio Macri y las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones vamos a tener la quita de subsidios el doble de tiempo que el resto de las provincias, por lo que resultó muy valioso haber estado en Iguazú”.



Para finalizar, cuando le preguntaron sobre como golpea la inflación en la gente, Valdés no dudó en afirmar que “una de las metas más importantes que tiene el gobierno es bajar la inflación, no es sencillo, pero se está haciendo el esfuerzo, que a veces es doloroso, pero debemos hacerlo para poder bajar la inflación, que es el impuesto a la pobreza, es lo más duro y tenemos bien en claro que para salir de la pobreza debemos bajar la inflación”.