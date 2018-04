Horóscopo para hoy 6 de abril del 2018 Viernes, 06 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En esta jornada, su vida social tomará otro rumbo con la presencia de nuevos compromisos y su entusiasmo se potenciará.

Amor: Deje de dudar y dígale lo que siente a su amado. Su poder de seducción aumentará.

Riqueza: Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, no se niegue a ese ofrecimiento laboral.

Bienestar: No deje que el nerviosismo de su entorno lo contagie, de lo contario, alterará su ritmo.





Tauro





Hoy, podrá resolver esos temas tan difíciles e insólitos. Su lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones.

Amor: Vivirá un día apasionado. Aproxímese al ser que ama y bríndele todo su tiempo.

Riqueza: Sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos.

Bienestar: Analice a su inconsciente, si es que siente interés por los temas espirituales y misteriosos.



Géminis





En esta jornada, logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes.

Amor: Manifieste lo que siente. La honestidad consolidará los vínculos con su pareja y familia.

Riqueza: La Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional.

Bienestar: Considere que en su familia encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar sus dificultades.





Cáncer





Tome usted solo las decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos cuanto antes.

Amor: No sienta que las críticas que le hace su pareja son un agravio personal. Sea más tolerante.

Riqueza: En caso de que pretenda hacer una operación monetaria, antes realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, el apoyo incondicional de sus amigos hará que recupere el entusiasmo.





Leo



Sepa que este día le ofrecerá las mejores posibilidades para enfrentar transformaciones y cambios en su vida.

Amor: Dialogue con su enamorado. Será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que dañan su vínculo.

Riqueza: Etapa para que realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos.

Bienestar: Realice una salida rodeado de las personas que quiere. Corte con la rutina.





Virgo





Probablemente, un estado de melancolía lo acompañará en el día. Evite esfuerzos y tómese tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Amor: Momento óptimo para sincerarse con la persona que ama. No dude en mostrar sus sentimientos.

Riqueza: Dedíquese con más sensatez en las cuestiones económicas y financieras.

Bienestar: Corte con su sedentarismo. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad física.





Libra





En este día, todo parecerá derrumbarse por más que quiera manejar sus compromisos. Igualmente no es un momento para que se desespere.

Amor: Postergue algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar junto a su alma gemela.

Riqueza: No sea impaciente. Esos trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones.

Bienestar: Si por las noches si se le dificulta conciliar el sueño, evite automedicarse.





Escorpio





Prepárese, ya que recibirá diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Escúchelas, así podrá mejorar.

Amor: Muéstrese más amable con su familia, de lo contrario, provocará más tensión.

Riqueza: Hoy, los negocios no serán su fuerte. Consulte a un experto y pídale un consejo.

Bienestar: La diversión será su mejor terapia. Aunque nadie lo entienda, disfrute sin culpas del ocio.





Sagitario





Relájese, ya que la Luna lo beneficiará en todas las decisiones que tome durante esta jornada.

Amor: Exprese con naturalidad las dudas que tiene con su pareja, así podrán alcanzar el entendimiento entre ambos.

Riqueza: Pregunte precios y no se quede con el primer presupuesto, así podrá mejorar las ofertas.

Bienestar: Los momentos difíciles han quedado atrás. De rienda suelta a su alegría.





Capricornio





Sea un poco más reservado. Aprenda de esta conducta y no se esfuerce en conformar a su entorno que le preocupa su timidez.

Amor: Reserve en algún lugar una cena romántica con su pareja. Ambos necesitan renovar la relación.

Riqueza: Aunque no crea los buenos negocios necesitan de usted, con voluntad definirá el rumbo.

Bienestar: Un amigo lo invitará a cenar, acepte la invitación. Le hará bien despejarse de la rutina.





Acuario





Hoy mismo, tome esa determinación sin demorarse. No será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer.

Amor: Sepa que su enamorado pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Imponga sus límites.

Riqueza: Hágase cargo de sus obligaciones. Será un día, donde las responsabilidades laborales lo reclamarán.

Bienestar: Compre entradas para ver el estreno de una buena película, esto le hará olvidar de su rutina.





Piscis





Sostenga su visión y así podrá tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado y no le permite avanzar.

Amor: Comprenda que usted no es el único que tiene problemas. Ponga más atención a los reclamos de sus pareja.

Riqueza: Óptimo día para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes.

Bienestar: No se niegue a brindar ayuda espiritual a aquella persona que la ha solicitado.