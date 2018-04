Salud Pública brindó atenciones a vecinos del Molina Punta

Viernes, 06 de abril de 2018

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo hoy un nuevo operativo integral en el barrio Molina Punta con atenciones para la comunidad como: pediátricas, controles de otorrinolaringología, oftalmología y odontología. También se realizaron controles de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, vacunas y control de peso y talla.



Durante el trabajo, realizado en la intersección de las calles Murcia y Las Antillas, también se realizaron controles y vacunación de mascotas a través del área de Zoonosis y el móvil correspondiente a Laboratorio realizó diversos análisis a los pacientes, con prescripción médica.



Luego de las atenciones pediátricas y ginecológicas, se entregaron medicamentos y leche, como así también se llevaron a cabo atenciones a domicilios a vecinos que no podían llegar al lugar por sus propios medios.



“En este operativo confluyen pacientes no solo del barrio Molina Punta, sino también de las 500 Viviendas, Punta Taitalo, 70 Viviendas y Lomas del Mirador”, señaló la directora de Operativos Sanitarios APS Capital, Susana Vega.



Destacó la gran cantidad de vecinos presentes, señalando que “ayer hemos recorrido los barrios de la zona con los agentes sanitarios y médicos para avisarles que veníamos hoy”.



Agregó que “en éstos operativos detectamos niños que no tienen buena visión o audición, lo que hace que no cumplan con las expectativas de aprendizaje en las escuelas, razón por lo cual una vez registrados, se los deriva al Hospital de Niños Juan Pablo II para que sean evaluados y tratados”.



Finalmente remarcó la importancia de la atención a mujeres embarazadas, “ya que es indispensable que se realicen los controles correspondientes, como así también en el caso de los adultos con enfermedades no transmisibles que no tienen los controles adecuados, algunos de ellos porque no saben que padecen esa clase de enfermedades”.