"Esta es una nueva metodología de trabajo para resolver los problemas de la gente”

Viernes, 06 de abril de 2018

El gobernador Gustavo Valdés resaltó el encuentro que mantuvo este jueves en la ciudad misionera de Iguazú con el presidente Mauricio Macri y sus pares del NEA.



“Esta es una nueva metodología de trabajo para resolver los problemas de la gente”, dijo el mandatario correntino al finalizar la conferencia de prensa que brindaron a la vera de las Cataratas. Destacó así avances en materia de foresto industria, energía, infraestructura y seguridad.







Culminadas las diferentes actividades de la Agenda Regional que desarrolló este jueves en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones, Marcri brindó una conferencia de prensa en el Viejo Hotel Cataratas, junto a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes); Domingo Peppo (Chaco); Hugo Passalacqua (Misiones); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gildo Insfrán (Formosa).







Al término de la misma, el mandatario correntino declaró a la prensa que lo abordó en la ocasión que “durante la reunión con el presidente de la Nación pudimos intercambiar puntos de vista, que algunos son comunes y otros encontrados, con intereses nacionales y provinciales, pero que en definitiva tenemos una nueva metodología de trabajar para resolver los problemas de la gente y eso es verdaderamente positivo”. Y agregó: “Por supuesto que hoy tuvimos distintos condimentos de temas que vamos incorporando en la discusión y que son provechosos”.







En este marco, Valdés destacó que “en materia de Turismo, estamos trabajando mucho la pesca sobre el río Paraná que para nosotros es fundamental, pero tenemos un gran potencial en los Esteros del Iberá, con inversiones muy importantes, cercanas a los 400 millones de pesos, mediante el Plan Iberá 2 y tenemos interés de seguir invirtiendo también mediante organismos internacionales”.







Foresto industria







Por otra parte, el mandatario correntino agregó que “varios de los temas de los que hablamos tienen que ver con lo que se planteó en la Mesa Forestal y por supuesto la cuestión energética que es un tema central”. En este sentido, consideró que “Corrientes es la primera potencia forestal de la Argentina, tenemos 550.000 hectáreas forestadas”.







En este contexto, indicó que “pedimos a la Mesa Forestal que se comience a estudiar una ley de promoción industrial, que esta zona nunca ha tenido, en la cual podamos tener ventajas arancelarias o impositivas para que se desarrolle esta industria”. Y acotó que “es una buena idea que hay que impulsarla de la Mesa al Congreso de la Nación”.







Planteo energético







En tanto, sobre la cuestión energética, Valdés sostuvo que “nosotros hemos planteado lo que corresponde sobre los derechos de Yacyretá y lo que tiene que ver con el pago de regalías y el precio ‘spot’, es un compromiso de ir levantando el valor ‘spot’ de la energía que va a repercutir en beneficio tanto de Misiones como de Corrientes, así que hay que esperar y mientras tanto ver cómo compensamos esa gran discriminación que tuvimos los correntinos durante mucho tiempo por no pertenecer al mismo signo político que el Gobierno nacional”.







En este sentido, planteó que “tenemos que ver cómo comenzamos a compensar con obra pública de manera que la Represa de Yacyretá sea un instrumento de desarrollo, tanto para los misioneros como para los correntinos y por supuesto tanto como para el Paraguay”. Así entendió que “tenemos que compartir una estrategia de desarrollo para sacar a nuestro pueblo de la pobreza”.







Convenio de Frontera







En la jornada, la Nación firmó con las provincias de Chaco, Entre Ríos, Misiones y Formosa el convenio 'Operativos Conjuntos Abiertos de Fronteras', articulado por Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal con el fin de implementar acciones coordinadas para combatir el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos trasnacionales.







Cabe señalar que este acuerdo ya suscribió la provincia de Corrientes el año pasado y al respecto, Valdés resaltó que “con el Ministerio de Seguridad de la Nación venimos trabajando hace mucho tiempo y con Patricia Bullrich, yo he sido compañero de banca, así que tenemos mucha confianza”. Y afirmó que "vamos a seguir trabajando de este modo para dar todo lo que sea necesario en materia de seguridad para toda la región”.







Sobre el mencionado convenio recordó que “lo habíamos firmado con anterioridad, en este caso lo hicieron la provincia de Misiones, Chaco y de Formosa”. E insistió: “Nosotros hace rato venimos trabajando en la lucha contra el narcotráfico y venimos trabajando codo a codo con el Ministerio de Seguridad”.







Participación Público Privada







Consultado sobre la metodología de participación público Privada (PPP), señaló que “nosotros tenemos nuestras propias leyes de PPP y ahora la estamos reglamentando. El PPP no tiene que ver con una conquista, tiene que ver con un marco jurídico de igual forma que uno tiene una ley de iniciativa privada que uno puede utilizar como instrumento”.







Plan Belgrano







Sobre el Encuentro Regional NEA del Plan Belgrano, Valdés dijo que “mañana (viernes) en Resistencia nosotros convocamos a todo nuestro Gabinete provincial, legisladores provinciales e intendentes y así vamos a estar relanzando un Plan muy beneficioso que sobre todas las cosas trata de infraestructura, lo que es provechoso para todos nosotros”.



Luego consideró que “esta es la zona que más ha sido relegada en materia de infraestructura y a partir de eso vamos a empezar a repasar cuáles son los temas e ir agregando obras”. Y sostuvo que “hay obras que son fundamentales, una es el segundo puente Chaco Corrientes, el ingreso a Corrientes y otras vías que nosotros estamos por impulsar también”.







Macri destacó el turismo como oportunidad de crecimiento







Durante la conferencia de prensa que se televisó en vivo, Macri dijo que “tenemos como una herramienta poderosísima de desarrollo al turismo, porque vemos lo que está generando con esta revolución de los aviones y con la mejora de la infraestructura”. En ese sentido mencionó que “en la último fin de semana largo de Pascuas que hemos tenido ha sido récord en la historia de la Argentina en todos lados, acá un 80 por ciento de ocupación”, refiriéndose a Misiones y destacó que “en Corrientes se tuvo un 100 por ciento de ocupación hotelera, según lo que estuvimos conversando con el gobernador Gustavo Valdés”.







Asimismo, aseguró Macri que “el mayor activo que tenemos es el maravilloso país que tenemos, los buenos anfitriones que somos” y resaltó que “hoy me contaba Gustavo (Valdés) que la pesca de mosca que se puede hacer en los Esteros del Iberá es revolucionario, muy superior a la que se puede hacer en el Sur”.







El mandatario nacional entendió así que “eso va a multiplicar oportunidades” y que “atrae a gente que ama la pesca en todo el mundo y creo que no podemos dimensionar la cantidad de cosas que van a suceder”. Por ello planteó que “tenemos que generar herramientas para que cada vez más se animen a invertir, a desarrollar hotelería y gastronomía que también tiene un eje fundamental”, señalando luego que “Perú hizo una revolución del turismo alrededor de su gastronomía”.