River no pudo y sumó un punto con gusto a poco Viernes, 06 de abril de 2018 El Millonario no logró vulnerar la férrea defensa de Independiente Santa Fe y debió conformarse con un empate que no le sirve para sus aspiraciones.



River no pudo doblegar a Independiente Santa Fe de Colombia y apenas igualó esta noche 0 a 0 en un partido por la segunda fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América.



El conjunto de Núñez fue superior al elenco colombiano, pero careció de eficacia a la hora de convertir a la vez que chocó con la seguridad del arquero Robinson Zapata y no pudo conseguir su primer triunfo en el certamen continental.





El próximo jueves 19 de abril River deberá visitar al Emelec de Ecuador mientras que Independiente Santa Fe recibirá al Flamengo de Brasil.



En la primera parte fue River el que tuvo el protagonismo sobre todo en cuanto a llegadas claras al arco rival y una de las más claras fue a los 34 minutos cuando Rodrigo Mora ejecutó un tiro libre desde fuera del área por el medio y el disparo fue bien tapado por Robinson Zapata.



Dos minutos más tarde el elenco dirigido por Marcelo Gallardo tuvo otra chance para abrir la cuenta a través de un remate de Enzo Pérez desde fuera del área por la derecha que Zapata despejó mientras que a los 38 un remate de Pinola terminó yéndose afuera.



Ya en el segundo tiempo, River tuvo la posibilidad de convertir a los 18 minutos cuando, tras una falencia defensiva de Independiente de Santa Fe, la pelota le quedó a Gonzalo Martínez, quien, desde la derecha dentro del área remató y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.



Sobre los 24 minutos el arquero del equipo de Colombia se lució al despejar un tiro libre de Juan Quinteros mientras que a los 27 el protagonista de una gran atajada fue Franco Armani, quien logró evitar la caída de su valla tras un remate Wilson Morelo a metros del área chica.