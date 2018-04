El provocador mensaje del Chino Ríos a la Argentina

Jueves, 05 de abril de 2018

El subcapitán del equipo chileno de Copa Davis escribió un desubicado comentario en Twitter a horas del comienzo de la serie y calentó el clásico sudamericano.







Marcelo Ríos, exgloria del tenis chileno, parece no haber entendido el mensaje de paz que transmitió la organización de la Copa Davis y la Asociación Argentina de Tenis respecto a la rivalidad entre Argentina y Chile y calentó la previa de la serie con un provocador mensaje.



El exnúmero uno del mundo y subcapitán del equipo de Copa Davis, quien no estará presente en San Juan publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que alienta a su equipo e insulta a la Argentina.



“A pesar de no poder estar ahí, que me muero de ganas, les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis. Vamos equipo, suerte”, escribió el Chino.







Ríos hace referencia a las dos finales de Copa América de fútbol en las que Chile se impuso sobre la Argentina (2015 y 2016).



No es la primera vez que el Chino Ríos comete este tipo de exabruptos. El extenista demostró su falta de respeto ante periodistas chilenos, a quienes les dijo: “Síganla chupando”.