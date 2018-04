Atlético Tucumán sumó otra derrota en Uruguay Jueves, 05 de abril de 2018 Peñarol se impuso con goles del Cebolla Rodríguez, Acosta en contra y Rodrigo Rojo en la segunda fecha del Grupo C. El Decano sigue sin poder sumar.

En Montevideo, Peñarol venció hoy a Atlético Tucumán por 3-1 y trepó a la segunda posición del Grupo C de la Copa Libetadores de fútbol, con tres puntos, igual que el boliviano The Strongest, pero con mejor saldo de goles.



Los goles del ganador fueron convertidos por Cristian Rodríguez de penal, a los 10 minutos, Fabián Estoyanoff a los 47′ y Rodrigo Rojo a los 82′, mientras que el argentino Luis Rodríguez había descontado a los 64 minutos, también de penal.





Cristian Rodríguez fue el artífice de la victoria de Peñarol, además del portero Kevin Dawson quien evitó la caída de su valla al menos en tres oportunidades, por oportunas defensas ante delanteros argentinos que ingresaban con posibilidades de anotar.



El delantero Luis Rodríguez fue el eje del Atlético Tucumán, aunque no pudo llevar a su equipo a un empate. “No hicimos todo lo que debimos. No pudimos aguantar pero llegamos a jugar de igual a igual”, dijo el Pulga.



El partido fue enredado por momentos, con muchas ifnraciones de ambos equipos y la visita llegó a dominar en algunos pasajes, aprovechando debilidades de Peñarol, que está sintiendo las ausencias del mediocampista Walter Gargano y el delantero ecuatoriano Fidel Martínez, que están lesionados.



A pesar de la diferencia por dos goles la de Peñarol fue una victoria trabajosa porque debió esforzarse para superar a un rival que le planteó dura batalla desde el comienzo del encuentro.



El Grupo C está encabezado por Libertad de Paraguay con 6 puntos, Peñarol está segundo con 3 y un saldo de un gol a favor, tercero está el The Strongest con 3 puntos y un saldo negativo de dos goles, mientras que Atlético Tucumán está último con cero punto.



El miércoles 18 The Strongest recibirá la visita de Atlético Tucumán y Peñarol será visitante de Libertad de Paraguay, en Asunción.