Provincia activa a partir de hoy el pago del “plus” de $500 Jueves, 05 de abril de 2018 El Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó ayer el pago del plus extraordinario de $500 correspondiente al presente mes de abril, a partir de esta jornada, de acuerdo con lo resuelto por el gobernador Gustavo Valdés. El beneficio alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales.





“Con la liquidación de este mes, y en el marco de la política salarial, el Gobierno provincial acumula en este plus extraordinario una inversión adicional de $320 millones desde que se implementó esta medida, a partir de septiembre pasado”, afirmó ayer el ministro a cargo de la mentada cartera económica provincial, José Enrique Vaz Torres.

Así, comentó que el pago del plus extraordinario correspondiente a abril comenzará hoy “para los agentes, activos y pasivos, incluyendo a los jubilados municipales, con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 0, 1, 2 y 3; el cronograma continúa mañana (viernes 6), para aquellos con DNI finalizado en 4, 5 y 6; y culminará el próximo lunes 9, tramo que ya estará disponible a partir del sábado 7 en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes S.A.”, anunció el funcionario.



En igual sentido, manifestó que “la política salarial de este año, incluye un incremento del plus remunerativo del orden del 23 por ciento, una suba de la ayuda escolar del 22 por ciento, aumentos a la asignación de clase de la Administración Central del orden del 20 por ciento, incrementos al Valor Punto de las fuerzas de Seguridad de un 20 por ciento, y subas a médicos Residentes en igual porcentaje; así como también la mejora de distintos conceptos particulares de los distintos sectores”, describió el ministro de Hacienda de Corrientes.