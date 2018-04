"Ninguna personalidad de los medios está involucrada en la causa" aclaró el jefe de los fiscales

Miércoles, 04 de abril de 2018

Así lo afirmó el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, al referirse a los dichos de la mediática Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand.





El Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aclaró este miércoles que “ninguna” de las personalidades de los medios nombradas en los últimos días “forman parte de la causa o están siendo investigadas” como parte de la la red de prostitución infantil y abusos en las inferiores del club Independiente.





“Ninguna de las personas que fueron mencionadas, conforme a estos perfiles y ejercicios profesionales, están incluidas en nuestra causa ni están siendo investigadas por nuestra fiscalía”, sostuvo en conferencia de prensa desde el Polo Judicial de Avellaneda.





“Repito: ningún periodista, artista, ningún responsable de medios y ningún responsable de un programa está involucrado en la investigación”, agregó.





Además, remarcó que “si en algún momento, alguna persona que no está involucrada al día de hoy, lo estuviera por distintas circunstancias, porque es mencionada por alguna victima o testigo, o cualquier imputado, en el carácter que lo fuera, se va a enterar oficialmente por nosotros, antes que por cualquier otro medio”.



En ese sentido, precisó que se establecerán “periódicamente conferencias de prensa para ir informando, tal vez en el ámbito del departamento judicial, tal vez en la propria Procuración, de modo de centralizar la información. Quiero que sepan que a partir de este momento, nada de lo que no se dé oficialmente por el canal del Ministerio Publico fiscal es información veraz".



De esta manera, el jefe de los fiscales de la Provincia se refirió a los dichos de la mediática Natacha Jaitt, quien el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand involucró a varias personalidades de los medios como clientes y promotores de una red de prostitución infantil.



“Ejercemos nuestra tarea con mucha seriedad, responsabilidad y transparencia. Los límites que tenemos para informar el curso de las investigaciones tiene que ver con el respeto de los involucrados en las causas. No nos motivan otros intereses que sí pueden tener que ver con el comportamiento de personas ajenas al Ministerio Público”, se encargó de aclarar el Procurador.



Por otro lado, Conte Grand adelantó que en las próximas horas la fiscal “va a citar a declaración testimonial a dos personas: un masculino que dijo tener conocimiento de que los abusos sucedían desde hace tiempo, y una femenina que afirmó que muchas personas habrían tenido prácticas semejantes a lo que nosotros estamos investigando”.



Si bien no las nombró, estas dos personas serían el ex futbolista de Independiente, Daniel Bertoni, y la propia Natacha Jaitt.



Por último, detalló que “hasta ahora, no hay ninguna conexión entre la causa que tramita en la fiscalía de Avellaneda por el abuso de menores alojados en la pensión del club Independiente y las demás investigaciones que se hicieron públicas en los últimos días”, en referencia a las denuncias que surgieron en River Plate y la Confederación Argentina de Gimnasia.



El escándalo por los abusos a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente estalló a fines del mes pasado, tras una denuncia presentada por el coordinador de las Inferiores del club de Avellaneda, Fernando Berón, y el encargado de la pensión, Fernando Langenauer, a raíz del testimonio de una de las víctimas.



A cargo de la investigación está la fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda, quien en la conferencia de prensa de este miércoles precisó que “tenemos cinco personas detenidas y otras sospechosas”. “Lo que sí es importante es que podemos afirmar que existe vinculación entre estas personas”, aseguró.





Garibaldi precisó que se realizó un entrecruzamiento de llamados entre teléfonos de los chicos de la prensión y los teléfonos de los imputados, y “surgen al menos 40 y 60 contactos en común entre los dos grupos”.



“Hay que analizar bien de qué tipo son esos contactos. Tenemos muchos chicos que fueron contactados que no llegaron a caer, pero que fueron contactados. Estamos investigando si hay una figura que se llama Grooming, así que vamos por todos los sospechosos”, sostuvo.



Respecto a los jóvenes abusados, confirmó que “tenemos al menos ya probadas siete víctimas y diez chicos más que serían potenciales víctimas”, aunque pidió “cuidar sus identidades y a sus familias”.