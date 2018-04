Convocatoria a docentes para trabajar en los Centros de Acompañamiento Pedagógico

Miércoles, 04 de abril de 2018

Los Centros de Acompañamiento Pedagógico (CAP) tienen como propósito fortalecer las trayectorias escolares de los niños y las niñas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social y requieren de mayor apoyo pedagógico y acompañamiento para acceder y/o completar sus estudios.







En tal sentido, resulta de gran relevancia la incorporación de perfiles que colaboren en la construcción de condiciones pedagógicas e institucionales, dirigidas a consolidar en las escuelas espacios en los que se pueda abordar los conocimientos y saberes que permitan mejorar el desempeño escolar de los niños y niñas, a través de estrategias renovadas, creativas y flexibles.



Además, que sean capaces de ampliar el espacio educativo a través de acciones de extensión comunitaria y articulación con organizaciones de la sociedad civil.



Los Maestros comunitarios CAP (en adelante MC) son los docentes responsables de fortalecer las trayectorias escolares de los niños y niñas, ampliando los espacios educativos y generando propuestas de trabajo renovadoras de enseñanza para implementar en los Centros, en la escuela, en los hogares y en otros puntos de referencia de la comunidad.



Cada postulante deberá presentar una declaración Jurada de gestión educativa, se realiza mediante la página del Ministerio, http://ge.mec.gob.ar que se adjuntará a dicha convocatoria. No estar jubilado ni tener dos cargos docentes titular o suplentes (incluidos preceptores o cualquier función administrativa en cualquier nivel). No tener contrato en otro programa.



La presentación de los CV de los interesados deberá consignar datos personales, título máximo obtenido, experiencia laboral y otros conocimientos afines. Responsable de la convocatoria: Equipo Jurisdiccional CAP Primaria de la Dirección de Políticas Socioeducativas. La documentación será recibida en la Dirección de Políticas Socioeducativas, ubicada en San Lorenzo 1024 de la Ciudad de Corrientes desde el miércoles 28 de marzo al viernes 6 de abril, de 7 a 18 horas.



La documentación a presentar por los postulantes será, Curriculum Vitae (CV) actualizado, firmado en todas sus hojas, con fecha de la presentación. Formato en tamaño A4. Copia del último título obtenido (no requiere legalización). Copia del DNI, primera y segunda hoja. No requiere legalización. Declaración jurada obtenida mediante la página del Ministerio de Educación, indicando la carga horaria total, de todos los establecimientos donde se desempeña, públicos y privados, y de otros lugares de trabajo donde se desempeñe actualmente. En caso de poseer relación con dicho ministerio deberá presentar una nota que describa dónde presta servicios o se desempeña laboralmente. En caso de no poseer relación de dependencia se deberá completar la DDJJ adjunta a esta convocatoria.