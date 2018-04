Positivo balance turístico en Corrientes tras el fin de semana extra largo Miércoles, 04 de abril de 2018 No fue un fin de semana más en la República Argentina, ya que en coincidencia con la celebración de Semana Santa, el lunes 2 de abril se recordó y rindió homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Este receso de cinco días -de jueves a lunes- permitió que millones de turistas se desplacen a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.



En este sentido, la provincia de Corrientes sostuvo el porcentaje preliminar en materia de reservas hoteleras, que fuera proporcionado por el Observatorio turístico del Ministerio de Turismo. En la previa al inicio del fin de semana extra largo se había informado que la ocupación, conforme a las distintas localidades, rondaba entre el 80 y 100 %.



De esta forma, alrededor de 30 mil turistas optaron por la tierra del “Taragüí” para vivir experiencias únicas y al mismo tiempo disfrutar en familia y con amigos de sus bellezas naturales y culturales. En todo el territorio correntino se registran unas 18 mil plazas, a las que se suman otros tipos de alojamientos -extra hotelero- que se complementan a la oferta hotelera.



Es importante remarcar que a nivel país, la proyección del impacto económico que generó el receso del 29 de marzo al 2 de abril, fue de casi 6.256 millones de pesos superando en un 69,6 % al mismo periodo del 2017. En tanto que 2,16 millones de turistas se movilizaron por toda la geografía nacional -del total el 95,0% residente en la Argentina, la cifra superó en un 27,1% al mismo FDSL del año pasado.



En cuanto a las pernoctaciones, la cifra alcanzó a las 7,8 millones, destacándose con el 39% las registradas en la región Buenos Aires y 20% en el Litoral. La estadía media fue de 3,6 noches -en Corrientes un 3,1%-, mientras que el gasto promedio por turista de $2.898 -en nuestra provincia superó los $800 por día y por persona-.







CAME: histórico balance



Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 40 ciudades del país, las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) subieron en promedio 3,6% frente al mismo fin de semana del año pasado. Incidió que se está comparando un feriado con un día más de duración, aunque eso no le resta importancia al número ya que justamente la fecha le permitió a miles de comercios del país mover sus ventas.



Buenos Aires fue la región en donde se registraron la mayor cantidad de turistas (34,8%), seguida de lejos por el Litoral (23,1%). Un escalón por debajo Córdoba y el Norte (11,7% y 11,6%, respectivamente). Por último, las regiones de Cuyo, Patagonia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.







Análisis de la CAT



Más de 2.100.000 personas se movilizaron el fin de semana largo por los principales destinos turísticos de la Argentina, con un impacto superior a los 6.200 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).



“Hoy vemos que el movimiento turístico de fines de semana largo se está afianzando fuertemente”, afirmó el presidente de la CAT, Aldo Elías, tras conocerse los resultados de la actividad turística durante el fin de semana extra largo, que sumó los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



Según Elías, “los datos indican que año a año está creciendo el número de turistas que se suman a este fenómeno y es altamente positivo para todas las provincias. Hoy el turismo es uno de los motores de la economía del país”.



JUEVES 5 EN EL SALON AMARILLO







Invitan a la conferencia de presentación del Informe del Observatorio Pyme 2018







El Gobierno de la provincia de Corrientes tiene el firme convencimiento de que la planificación estratégica dirigida al desarrollo local de su territorio requiere de información precisa, oportuna y confiable como insumo primordial en la toma de decisiones y acción de políticas públicas efectivas.







Por ello, mañana jueves 5 de abril, a las 10 horas en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno tendrá lugar la presentación de resultados del Observatorio Pyme Regional Corrientes. La misma estará a cargo Vicente Donato, director Ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme y representante de la Universitá di Bologna (Italia), en Buenos Aires; mientras que el ministro de Turismo Cristian Piris será el responsable del cierre de esta jornada.







Se espera contar con la presencia de Ministros, Secretarios, Subsecretarios y directores del Gobierno Provincial, además del Director Ejecutivo de la fundación Observatorio Pyme, Dr. Vicente Donato, la Coordinadora de Observatorios Regionales, Lic. Belén Bertero, autoridades de organismos del Estado, representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), representantes de Federaciones, Uniones, Cámaras y Asociaciones productivas y empresariales, autoridades, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Presidente, Gerente y Directores del Banco de Corrientes y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.







El proyecto Observatorio Pyme Regional Corrientes fue creado en el año 2009, mediante el Pacto Territorial para el desarrollo productivo firmado entre la Fundación Observatorio Pyme, Gobierno de la Provincia de Corrientes, la UNNE, la Unión Industrial de Corrientes, la Federación Económica de Corrientes y la Federación Empresarial de Corrientes. Los Observatorios Pymes Regionales constituyen un instrumento operativo para monitorear de manera permanente la demografía industrial y empresarial de las Pymes de distintas regiones argentinas.







En esta cuarta edición de la Encuesta Estructural de dicho Observatorio, se presentaran los resultados del informe regional 2017, donde se estudia y exhibe por primera vez la situación actual de las Mipymes Turísticas de la Región Iberá, conformando un insumo de gran valor para el Plan Estratégico de Desarrollo del Iberá.