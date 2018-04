"Mi papá no pagó un peso del casamiento" dijo Dalma Miércoles, 04 de abril de 2018 La joven actriz negó con fuerza que el exfutbolista haya colaborado económicamente con su boda.



El casamiento de Dalma Maradona sigue dando de qué hablar. Pasada la gran fiesta, Diego Maradona decidió romper el silencio desde Dubai tras los comentarios y enojos que generó su ausencia en la boda de su hija. Sin embargo, algunas de sus declaraciones no le habrían gustado a la flamante mujer de Andrés Caldarelli.



"No sé por qué se arma todo este candombe. Porque yo lo hablé con Dalma, le dije que si yo podía iba, pero justo nos jugábamos la vida con 30 familias de las que nadie habló", dijo en comunicación con Intrusos, haciendo referencia a su equipo Al Fujarah, que ese sábado disputó un partido.



Pero luego, el Diez hizo alusión a la parte económica de la fiesta y a la reciente mudanza de Dalma, y ella no dudó en responderle. "Lo de los regalos, está muy clarito. Fijate dónde vivía Dalma y fijate dónde compró ahora. Preguntale a la madre cuánto puso. Es simple esto… Me dolió la programación (de la fecha), por supuesto. Me hubiese gustado estar con mi hija y entrar del brazo, orgulloso como estoy de Dalma", agregó Diego.



Sin coincidir con la palabra de su padre, la joven actriz se comunicó con Débora D'Amato para aclarar que el exfutbolista no le pagó la boda. "No entiendo por qué dicen una cifra de mi casa que no es real. La casa la compré hace mucho tiempo. Tuvimos que refaccionarla por eso me mudé hace poco. A mi papá le devolví un auto. Así que por ese lado no me pueden correr... Mi papá no pagó un peso del casamiento, pero mi mamá no es la única persona que me puede ayudar a pagarlo" , expresó, con contundencia.