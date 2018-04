Horóscopo para hoy 4 de abril del 2018 Miércoles, 04 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



En este día, tendrá que lidiar con algunas situaciones que mucho no le agradarán. Relájese.

Amor: Evite olvidarse de las amistades por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja.

Riqueza: Modifique la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas urgentes.

Bienestar: No debe olvidar la visita periódica al médico. Preste más atención a su organismo.





Tauro





Ponga atención, ya que atravesará un período en el que no sabrá lo que quiere para su vida y lo hará tomar decisiones equivocadas.

Amor: Aumente su seducción. Si lo hace, podrá encandilar a cualquier persona que lo atrae.

Riqueza: Haga bien las cuentas hogareñas. Un descuido podría romper su presupuesto.

Bienestar: Mire de cerca la alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas.



Géminis





Será una jornada, donde la Luna en oposición lo llevará a tener ciertos problemas para conseguir aquello que tanto quiere.

Amor: Corte con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura.

Riqueza: No permita que los problemas personales influyan en el curso de sus proyectos económicos.

Bienestar: Si bien le cuesta, intente cuidar su apariencia física. Aumentará su autoestima.





Cáncer





Estará muy optimista y con ansias de cambiar al mundo. Aproveche este momento, para volcar la energía positiva en los demás.

Amor: Si realmente valora a su pareja, deberá evitar esa relación prohibida.

Riqueza: Ciclo muy variable e intenso. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos.

Bienestar: Tarde óptima para probar con la meditación. Relaje las tensiones que acumuló.





Leo





Prepárese, ya que su vida estará un tanto movilizada en esta jornada, trate de organizarse mejor los tiempos.

Amor: Cuando deba solucionar un inconveniente que involucre su relación de pareja, sea lógico.

Riqueza: Realice un paréntesis para reflexionar y balancear su economía, así podrá desechar gastos superfluos.

Bienestar: Si no le toca trabajar, evite que los problemas laborales perturben su descanso.





Virgo





Como usted sabe, hace días que no está pasando por un buen momento en su vida. Trate de relajarse y no sentirse mal.

Amor: Entablará con esa persona cercana una relación amorosa como la ha soñado hace tiempo.

Riqueza: Revea su economía, ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo.

Bienestar: Muéstrese tal como es. Deje de actuar como los demás esperan que sea usted.





Libra





Sepa que podría aproximarse un momento tenso en su vida personal. Necesitará no perder la calma y actuar con firmeza.

Amor: Le espera una jornada bastante intensa en relación al amor.

Riqueza: Sume todas sus iniciativas laborales a esos nuevos proyectos que se avizoran.

Bienestar: No se exceda en las comidas, pero tampoco, deje de alimentarse adecuadamente.





Escorpio







Aproveche esta nueva etapa para buscar el equilibrio en su vida. Determine cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: Evite dar motivos a su pareja para que desconfíe, de lo contrario, protagonizará una escena de celos.

Riqueza: Jornada de buenas propuestas en el ámbito laboral. No deje pasar la oportunidad.

Bienestar: Procure controlar su tendencia al enojo, de lo contrario, podría quedarse solo.





Sagitario





Aproveche las buenas energías de la Luna. Hoy, estará decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos.

Amor: Un amigo que hace tiempo no ve, se acercará. Esté preparado para brindarle su apoyo moral.

Riqueza: Hoy aparecerán nuevos compromisos que alteran la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelo.

Bienestar: Encare la vida con sencillez, así podrá disfrutar del momento. Controle un poco las emociones.





Capricornio





Ya es tiempo para que se proponga hacer las cosas de otra manera. Sepa que su orgullo podría jugarle una mala jugada.

Amor: Hallará a esa persona que lo alejará de la rutina, entréguese al amor.

Riqueza: Evite comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros.

Bienestar: Llame a sus amigos y salga a distraerse un poco. No se encierre en su hogar.





Acuario





Realice lo posible para alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza interna lo superará.

Amor: Converse con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos días anteriores.

Riqueza: No intente resolver de golpe todos los asuntos laborales. Manténgase paciente.

Bienestar: Evite exaltarse por cualquier motivo. Tómese las cosas de manera más tranquila.





Piscis





No ceda ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferentes a las suyas, intente defender sus ideas.

Amor: Antes de juzgar a su pareja, póngase en lugar de ella e imagine como se está sintiendo ella.

Riqueza: Ciclo óptimo para charlar con su jefe sobre eso que quiere hace tiempo en su trabajo.

Bienestar: Deje de acumular los malos pensamientos, sepa que no le sirve de nada.