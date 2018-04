Sampaoli no descarta dejar afuera del Mundial a Mascherano Miércoles, 04 de abril de 2018 El análisis que hizo el entrenador sobre el partido del Jefe contra España y sobre los videos de sus participaciones en la liga china...





Aturdido, Jorge Sampaoli llegó de Europa y eludió a la prensa por la pista interna. Descansó 48 horas, refugiado en sus pensamientos. Y el sábado puso manos a la obra. Lo primero que hizo apenas llegó al predio de Ezeiza fue pedirles a sus videoanalistas el partido de Javier Mascherano. Examinó los noventa minutos de la derrota (4 a 2) del Hebei Fortune ante Shangai Shenhua. Y observó más de lo mismo: un volante lejos de sus años dorados, lento en el anticipo y superado en el medio. Otra muestra, a fin de cuentas, de lo que había visto contra España. Y lo que parecía un nombre fijo en la lista de mundialistas, ahora no lo es. Sí, nadie puede asegurar la presencia del Jefe en la nómina de 23 jugadores que representarán a la Argentina en Rusia.



"Las revoluciones nunca fueron pacíficas; algún muerto tiene que haber", le dijeron a Clarín en el entorno del entrenador. Y agregaron: "Si se tiene que ganar la enemistad de algún jugador, lo va a hacer". La Selección está por encima de los nombres, ese es el lema de Sampaoli y tiene el aval de Claudio Tapia, presidente de la AFA, con quien se reunió este mediodía en Ezeiza. Y aunque muchos podrían asegurar que volvió de la gira con más dudas que certezas, por el contrario, el Zurdo de Casilda está seguro de los pasos a seguir. Y hoy no ve soluciones en Mascherano.



El tema es sensible, claro. Porque se trata de un histórico de la Selección y es íntimo amigo de Lionel Messi. Pero así como a Alejandro Sabella no le tembló el pulso para limpiar a Ever Banega del Mundial de Brasil, muy a pesar de su afinidad con el crack del Barcelona, ahora Sampaoli no se dejará llevar por la relación que Mascherano tiene con el capitán argentino. Jugar en el fútbol chino no lo ayuda. Mucho menos, su flojísimo nivel vestido de celeste y blanco.



Sampaoli ya tiene otro volante central en mente para reemplazar a Mascherano. Se trata de Matías Kranevitter. El tucumano del Zenit ruso no fue citado para los amistosos de Italia y España. "Ya lo conoce, no necesitaba probarlo", comentaron allegados al estratega santafesino. Lucas Biglia, más allá de su lamentable actuación en el 6 a 1 de los ibéricos, es su "mejor mediocentro" disponible. Banega es otro que retrocedió casilleros.



Es osado aventurar que Mascherano no viajará a Rusia. Por el peso específico de su apellido y porque Sampaoli está generando condiciones para que Messi se sienta más cómodo que nunca en la Selección. Borrar a uno de sus principales laderos es una apuesta fuerte. Pero aquellos que escucharon al entrenador en las últimas horas lo vieron convencido. ¿Estará en la lista de 35 preseleccionados que tiene que presentar el 14 de mayo? Es posible. Pero podría quedar afuera en el corte definitivo. Entonces, sería una bomba interna.



El escenario actual está planteado de esta manera, al margen de que Sampaoli es cambiante. Apenas asumió, lo ubicó como marcador central, el puesto en el que jugó los últimos cuatro años en Barcelona. Y terminó aceptando que su lugar en el mundo está en la mitad de la cancha.





Hay otro tema que preocupa: la cuestión anímica. "Hay un componente psicológico, son frágiles ante las adversidades y hay que combatir contra los fantasmas", deslizan en Ezeiza, base de operaciones de Sampaoli. Por eso viajará a Europa a mediados de abril. El rapado entrenador no cree en la neurociencia. Quiere hablar mano a mano con los jugadores, analizar sus semblantes. Gonzalo Higuaín y Angel Di María son dos casos sintomáticos. Uno, por sus continuas fallas en el área; el otro, por las recurrentes lesiones. Así y todo, los dos ya tienen su boarding pass con destino a Moscú el 10 de junio. No sucede lo mismo con Mascherano. "Dio dos pasos atrás", cree el técnico. ¿Podrá recuperar terreno?