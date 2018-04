Racing se llevó un punto valioso de su visita a Chile

Miércoles, 04 de abril de 2018

Empató 1-1 ante la U, en Santiago, en su segunda presentación en el Grupo 5.







Racing supo vivir en Santiago de Chile una de las alegrías más grandes de su historia. Allí ganó la Copa Libertadores en 1967. Pero este martes no pudo pasar del empate. En su segunda presentación del Grupo 5 de la Copa Libertadores, el equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 ante la Universidad de Chile en un partido entretenido, de ida y vuelta.



No arrancó bien Racing en Santiago. Impreciso, el equipo del Chacho se mostró perdido en el campo de juego. Mal en la salida y desatento en las marcas. Por eso se vio sorprendido muy rápido.



A los 9 minutos, Racing quiso sacar una contra, se equivocó y lo pagó caro. Angelo Araos habilitó al venezolano Yeferson Soteldo, Juan Musso respondió de manera magnífica con su pie izquierdo y en el rebote apareció David Pizarro para marcar el 1-0.





Una serie de errores de la Academia puso rápido al local en ventaja. Pero con el correr de los minutos, el equipo visitante se iba a acomodar en el campo de juego. Antes del gol chileno, lo único había sido un remate desde la puerta del área de Lautaro Martínez, a las manos de Johnny Herrera.



El Toro Martínez iba a tener una más. Un remate suyo, también desde lejos, se fue muy cerca del palo del arquero. Y casi inmediatamente Racing después iba a tener el empate. A los 22, Alejandro Donatti remató un tiro libre al palo de la barrera y marcó el 1-1.





Después del empate fue más el equipo argentino. Nuevamente lo tuvo Martínez, tras un pase atrás muy malo de Christián Vilches, pero aunque pudo eludir al arquero no tuvo el mejor ángulo para definir. Un rato después se lo perdió también Ricardo Centurión, al ingresar desde la izquierda.



El segundo tiempo volvió a tener a la U como protagonista. Por lo menos, en el inicio. Porque antes del minuto, Mauricio Pinilla tuvo su oportunidad con un remate a la carrera y Musso envió la pelota al corner.



Con el correr de los minutos, el juego se hizo de ida y vuelta y abundaron las ocasiones. Pinilla se lo volvió a perder y del otro lado Nery Domínguez no pudo gritar su gol porque su remate tocó las manos de Herrera y se estrelló en el travesaño.



Se iban a complicar las cosas para Racing. Porque a los 21, Diego González hizo una falta en una contra de la U y vio la segunda amarilla. Desde entonces bajó la intensidad de la Academia y del partido. Y el empate les quedó pintado a los dos.



Ahora, Racing y la Universidad de Chile lideran el Grupo 5 con 4 puntos. Los brasileños Cruzeiro y Vasco Da Gama, sin unidades, se verán las caras mañana en el Mineirao.