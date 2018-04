Sedronar brinda capacitación a oficiales y suboficiales de la Policía

Miércoles, 04 de abril de 2018

Se realiza un Curso de Capacitación dictado por expertos de la Secretaría Nacional de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) dirigido a las fuerzas de seguridad de Corrientes.





El “Curso de Producción de Estupefacientes, Marco Legal y Consumo Problemático de Sustancias” estará dictado por los licenciados Julio de Orué y Alejandro Gregori, y se desarrollará durante dos jornadas intensivas en el salón del Círculo de Oficiales de la Policía, ubicado en Avenida Ayacucho 3253.



La capacitación dividirá en tres módulos: el primero se desarrolla el miércoles 4 de abril desde las 9; el segundo desde las 16; y el tercero se dictará el jueves 5 de abril a partir de las 9 horas.



El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, junto al Director General de Drogas Peligrosas, Comisario Edmundo Santajuliana, y las autoridades de la Policía de la Provincia, participarán de la apertura de la capacitación que dictarán los expertos de SEDRONAR.



El comisario Dante Edmundo Santajuliana, director general de Toxicomanía de la Policía de Corrientes, destacó que “el balance hasta ahora es positivo, pero la lucha contra el narcotráfico es larga y mientras haya un cerebro que consuma habrá un narco que vende”. Recordó que “no basta con el trabajo de las fuerzas de seguridad, la otra pata es la prevención de las adicciones que llevan adelante otros organismos del estado”.







Santajuliana agregó que “la capacitación tiene mucho que ver porque este es un delito que muta, cambia y se requiere constante capacitación, porque hay que formar física y psicológicamente para que no incurra en algo peligroso”.



Por su parte, el Jefe de la Policía, Comisario Félix Barboza, recalcó la importancia de esta capacitación que tendrá una duración de dos días, con la conducción de técnicos del Sedronar. “Otro de los objetivos es el trabajo conjunto y coordinado, en el marco del Operativo Conjunto Abierto de Frontera, con fuerzas nacionales”, concluyó.







PROGRAMA



8:30 hs. Acreditaciones.



9:00 hs. Inicio de la jornada.



Modulo A: Normativa Nacional e Internacional



ü SEDRONAR; Presentación institucional; Principales Ejes de acción Objetivos del curso. Convenciones Internacionales sobre Drogas. Principales orientaciones y políticas aplicadas. Alternativas emergentes.



ü Concepciones de los consumos problemáticos a través de la historia y sus consecuencias en el abordaje del problema; Teoría de las representaciones sociales. Diversos enfoques preventivos.



ü Ley 26.052. Desfederalización parcial en la competencia penal en materia de Estupefacientes



ü Medidas de Seguridad Preventiva y Curativa de la ley 23.737. Ley de Salud Mental 26.657. Ley de Consumos Problemáticos N° 26.934.



ü Funciones históricas de la SEDRONAR. Dispositivos y herramientas institucionales. Línea de tiempo. Análisis legal y jurisprudencial de la problemática del consumo



ü Protocolos de Actuación. Protección de testigos en causas penales. Relaciones entre delito y consumo de sustancias psicoactivas. Preservación traslado y custodia de los estupefacientes.



- 11:00 hs. Coffee break.



16:00 hs. Inicio Módulo B, hasta finalizar.



Módulo B: Precursores Químicos y Producción Ilícita de estupefacientes.-



ü Definición y clasificación de Precursores Químicos.



ü Legislación vigente.



ü Control y Fiscalización a nivel internacional.



ü Utilización de los Precursores en la producción ilícita de estupefacientes.



ü Glosario de términos relacionados a la producción de estupefacientes.



ü Clasificación de Drogas Ilícitas. Drogas Vegetales. Sintéticas y Semisintéticas.



ü Precursores involucrados en la elaboración de las distintas sustancias.



ü Reconocimiento de sustancias implicadas. Mezclas. Legislación actual y puntos a tener en cuenta.



oDrogas semisintéticas. Clorhidrato de Cocaína.



ü Etapas de su elaboración. Los precursores utilizados en cada etapa. La heroína.



ü Drogas vegetales.



ü Elaboración casera e industrial del Hachís teniendo en cuenta el uso de sustancias químicas controladas.



ü Drogas sintéticas. Distintas Rutas de Síntesis.



ü Precursores utilizados por las distintas rutas de síntesis.



ü Laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Ejemplos gráficos.



- 9:00 hs. Inicio módulo C, hasta finalizar



Modulo C: Psicosociología de los Consumos Problemáticos



üPsicosociología del consumo Problemático de Sustancias desde el paradigma de la inclusión.-



ü Efectos de las Drogas sobre el sistema nervioso central (SNC.)Posibles modificaciones en la conducta. (Nociones de Toxicología).



ü Protocolos sobre contención verbal y restricción física de sujetos alterados por consumo de alcohol y otras drogas.