Se retira Juan Martín Hernández, una gloria de Los Pumas

Miércoles, 04 de abril de 2018

A los 35 años y tras una serie de lesiones en la rodilla, uno de los jugadores más talentosos de los últimos tiempos dice adiós.





Juan Martín Hernández, uno de los jugadores más talentosos del rugby argentino en los últimos tiempos, le dice adiós a la práctica profesional. Así lo anunció en un reportaje a la prensa francesa.



Con 35 años y tras una seguidilla de lesiones en la rodilla derecha que lo tuvieron a maltraer, Juani se despide del rugby pero deja una huella con 74 partidos en Los Pumas y un recuerdo imborrable del histórico podio en el Mundial de Francia 2007.



"Decidí detener el rugby. Es todo, se acabó", confesó Hernández a Midi Olympique. Este miércoles sería su anuncio oficial en Argentina.



Fueron 18 los años de carrera del apertura argentino, desde su debut en Deportiva Francesa en 2000 hasta sus últimos días vistiendo la camiseta de los Jaguares en la cancha de Vélez.



"Los ligamentos cruzados no se han visto afectados, pero el dolor es fuerte y la exigencia del Super Rugby no me permite disputar esta competición en inferioridad de condiciones. He decidido por tanto dejar el rugby. Ya está, se terminó. De hecho, no quería tener nada que lamentar. Creo que quería que el final llegara sobre un terreno de rugby", explicó Juani.



La etapa más gloriosa la vivió en Francia donde se convirtió en figura del Stade Francais y consiguió dos títulos en las seis temporadas que estuvo, entre 2003 y 2009.



También pasó cuatro años en el Racing 92 (2010-2014) y una temporada en el RC Toulon (2014-15), antes de unirse en 2016 a Jaguares, la franquicia argentina que debutaba en el Super Rugby.



El camino con las camiseta de Los Pumas lo inició el 27 de abril de 2003 ante Paraguay. Y dejó una huella indeleble que incluye la participación en tres Mundiales: el de Australia en 2003, en Francia 2007 donde Los Pumas consiguieron el histórico tercer puesto y en Inglaterra 2015.



En la Copa del Mundo de 2011 no pudo estar debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo obligó a operarse. Sería el comienzo de una racha negativa.



En 2016 otra vez tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco de la misma rodilla.



Su último test con la camiseta del seleccionado argentino fue frente a Italia en noviembre de 2017.



Entre clubes profesionales y Los Pumas, Hernández disputó 308 partidos y anotó 1036 puntos.



¿Y ahora? ¿Cómo será el día después de Hernández?



"Me voy a tomar seis meses para mí y mis hijos. Seré un hombre de familia, tranquilo. Llevará a los chicos a la escuela a la mañana y los irá a buscar a la tarde. Y después... No sé si seré entrenador o dirigente, veremos", advirtió Juani en la entrevista con Midi Olympique.



Y cerró: "Cuando piensen en el jugador de rugby que era, me gustaría que la gente me viera como una persona que daba todo, todo el tiempo. Eso sería suficiente para mi felicidad".