Advierten que el costo del sistema es alto para los comercios chicos Martes, 03 de abril de 2018 El presidente de CAME aconsejó a los negocios que cumplan con el uso del posnet, pero remarcó el impacto económico que tiene.



"Aconsejamos a los comercios a usar el posnet -afirmó el titular de la CAME- pero también advertimos sobre los costos del sistema y cuánto sale abrir una caja de ahorro".



"Sabemos que al principio el costo será bonificado, pero luego entrañará un gasto de $ 500 por mes. Además el costo operativo del débito lleva a un arancel del 1,2%. Todo esto conspira contra la decisión del comerciante en adoptar el cobro electrónico, pero como es obligatorio lo deberá hacer", expresó.



"La CAME alienta el uso del posnet, pero llama a contemplar los gastos en que deberá incurrir el pequeño comerciante", indicó Tarrío.



La AFIP dispuso que a partir del primero del corriente mes los comercios deben adoptar el posnet en ciudades de más de mil habitantes, y en compras superiores a los $10.



El costo operativo del débito entraña un arancel de 1,2% del monto facturado; y en crédito, 2,35% del monto facturado.





El costo de implementación del sistema se incluye en el crédito fiscal, y la instalación por primera vez se bonifica por dos años. El aparato de posnet cuesta $ 800, y el comercio debe contar con servicio de Internet.



No obstante, Tarrío consideró que el tema del posnet va a ser uno de los temas a tratar este miércoles a las 15 en una reunión que tendrá lugar en la Casa de Gobierno, bajo el nombre de Mesa Nacional del Comercio.



Al encuentro fueron convocados representantes de la AFIP, Banco Central, Cámara de Comercio, CAME, Asociación de Supermercadistas Unidos, cámaras de supermercados chinos, Cámara Argentina de Supermercados, ABA y Abappra, entre otras.



"La reunión será presidida por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y estarán presentes representantes de la Secretaría de Comercio y de Emprendedores y pymes", enumeró.



Consultado sobre si se tratarán otros temas en la reunión, dijo: "hablaremos sobre la baja rentabilidad del sector comercial, ya que en enero, febrero y marzo tuvimos ventas deficitarias".



No obstante, este fin de semana largo de Pascuas cerca de 2,4 millones de turistas gastaron $ 7.500 millones y "eso alentó a las ventas", expresó.



También citó que los aumentos tarifarios de los servicios serán compensados con las tratativas que surjan de los convenios colectivos. "Aumenta la venta de autos y crece la toma de créditos hipotecarios y estos gastos conspiran contra el consumo cotidiano. Para pagar esos gastos la gente cuida el bolsillo", reflexionó.