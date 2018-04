"Los pedófilos seguían a los chicos y los reconocíamos por la mirada"

Es Marta Dávila, que trabajó en las inferiores del club durante 9 años, hasta 2014. "Se van metiendo de a poco, se van camuflando", dijo.





La psicoanalista Marta Dávila, que trabajó 9 años -desde 2005 a 2014- en las divisiones infantiles y Juveniles de Fútbol del Club Atlético Independiente, habló sobre situaciones de pedofilia durante el lapso en el que ella trabajó.



"Trabajé ejerciendo mi rol de psicoanalista, yendo al predio de Villa Domínico, trabajando con los chicos de la Pensión y algunos otros juveniles. Y luego también con los Infantiles en el predio de Wilde. Fueron años muy intensos donde, además de atender a los jóvenes deportistas, hube de organizar la pensión, pues los chicos vivían en condiciones deficientes, sin encargados de pensión que los controlara y sin escolaridad", dijo en una entrevista en Radio Cooperativa.





Pero luego habló directamente del tema que eje de la investigación sobre siete presuntos abusos a chicos de ese club: "Durante el tiempo que trabajé en el club estuve muy atenta a situaciones de probable intromisión de pedófilos. Los pedófilos seguían a los chicos, se van metiendo de a poco y se van camuflando; se acercan a los chicos como si fueran amigos o conocidos de otros que nunca se sabe quienes son. Según mi experiencia son fácilmente detectables por su comportamiento en general: comienzan con invitaciones a pasear, pequeños regalitos, etc, pero lo que más los descubre es su mirada, al principio los miran desde lejos, casi como eligiéndoles, con una mirada realmente delatora para quienes estamos muy avezados en este tema. Al poco tiempo, si nadie los frena, empiezan a acercarse cada vez más".





Dávila continuó: "A mi manera de ver, en Independiente falló el equipo de prevención (encargado de pensión y psicólogo) que no pudieron darse cuenta qué estaba sucediendo, aparentemente desde hace ya un tiempo. ¿Cómo es posible que un niño haya tenido que quebrarse y delatar la situación? ¿Por qué el equipo no pudo actuar antes? Es una marca que llevará para siempre al igual que los otros víctimas".



La psicóloga aseguró que suele haber situaciones de alerta para darse cuenta de este tipo de situaciones: "Un chico abusado cambia totalmente su comportamiento: se hace más retraído, se angustia y llora con frecuencia, se encierra, se esconde".