Con la presencia del gobernador Valdés se lanzó la Fiesta Nacional del Surubí

Miércoles, 04 de abril de 2018

Esta mañana en Casa de Gobierno se presentó la tradicional competencia, que convocará a 1050 equipos de pescadores y repartirá más de 3 millones de pesos en premios. Artistas de la talla de Los Alonsitos, Los Nocheros, Los Palmeras y Luciano Pereyra actuarán en las distintas jornadas.







Se efectuó hoy en el Salón Verde de la Casa de Gobierno el lanzamiento de la XXXXIII° edición de la Fiesta Nacional del Surubí, que se desarrollará del 23 al 29 de abril en la ciudad de Goya. El acto contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, que si bien no estaba en el protocolo participó de la presentación como un respaldo de la provincia a un evento de trascendencia provincial, nacional y que traspasa la frontera. Además lo hizo como asiduo integrante de los equipos que van en busca del preciado pez y que este año también contará con él como uno de los pescadores.







Estuvieron también el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; el ministro de Turismo, Cristian Piris; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el intendente de Goya, Ignacio Osella; el presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) de Goya, Samuel “Quique” Cáneva; la reina del Surubí, Lucía Moro; secretarios y subsecretarios del Gobierno provincial y municipal; legisladores provinciales, integrantes de la COMUPE e invitados especiales.







Samuel Cáneva, titular de la COMUPE, fue el primero en hablar. Señaló estar agradecido porque “es la primera vez que nos acompaña un gobernador en el lanzamiento, tiene mucho valor y estamos orgullosos. Gracias también al ministro de Turismo y a todo su equipo por el apoyo incondicional”.







“La Fiesta es el concurso con devolución más impresionante del mundo, los mismos pescadores lo bautizaron “el mundial de pesca”. Es algo increíble, la largada es impresionante, con más de 1000 embarcaciones en un riacho de 200 metros de costa a costa”, expresó.







LA COMPETENCIA







Cáneva detalló que el torneo contará con 1050 equipos divididos en 17 zonas de 18 grupos. Explicó que se determinó esa cantidad de inscriptos por cuestiones de seguridad. “Si se toman más pescadores se apilarán las embarcaciones, nosotros cuidamos el concurso en cuanto a logística, seguridad y comodidad”.







En cuanto a los premios, el equipo ganador se llevará una Toyota Hilux 0km. 4x2; el pescador que obtenga la pieza mayor tendrá una embarcación casco vip de marine, con motor Honda de 90hp de 4 tiempos. Cáneva comentó que, además de premiar a los primeros tres de las 17 zonas, se sorteará un Renault Kwid para cada una de ellas y otro automóvil del mismo modelo entre todos los competidores.







EL FESTIVAL







La inauguración será miércoles 25, donde estarán Los Alonsitos con Los Nocheros. El jueves 26 habrá una peña de pescadores con chamamé, baile y comidas típicas; Amboé animará la velada y se deslizó una posible participación de Luis Landriscina, que dependerá de su estado de salud tras una operación. El viernes 27 se hará la elección de reina, luego se presentará el grupo tropical Marama y luego un boliche bailable en el predio Costa Surubí. El sábado tendrá lugar la largada de embarcaciones a las 15, por la noche habrá un desfile de modelos conducido por Valeria Mazza y tocará Luciano Pereyra. El domingo 29 a la tarde se presentarán Ráfaga y Los Palmeras, la cena de clausura tendrá más de 5000 comensales.







RECORD GUINNESS







Una particularidad de la Fiesta será la búsqueda del Record Guinness de paseo náutico, que actualmente posee Malasia, de 1 milla marina (1,6 kilómetros). Cáneva explicó que se necesitan más de 1180 embarcaciones para batir el record, para ello participarán los 1050 inscriptos al torneo, lanchas de Prefectura y fiscales, además de cualquier otro tipo de embarcación. “invitamos a todos lo que quieran participar, ya sea en lancha, piragua, balsa o lo que sea. Ya hay inscriptos de Corrientes, Rosario, Resistencia, Santa Fe, Goya y alrededores”. De lograrse la marca mundial, cada participante se llevará un certificado oficial.







La hazaña se buscará en el río Santa Lucía, después de la largada de embarcaciones para “no entorpecer la competencia”, según explicó el presidente de la COMUPE.







GOBERNADOR VALDÉS







En el cierre de la lista de oradores, el gobernador Gustavo Valdés confió ser un apasionado de la pesca y para él “es un orgullo hacer la presentación de esta fiesta, la más importante sin lugar a dudas en lo que tanga que ver con eventos de pesca” y enumeró las distintas características de la pesca del Surubí, que es diferente al resto de los eventos pesqueros. “Muchos creen que la pesca comienza a la tarde, cuando llega el pescador, y sin embargo arranca realmente de noche a pesar de que el inicio está previsto para las 17. La verdad que es una fiesta de amigos, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Dicen que este es el torneo de la paciencia, para mí es de la perseverancia, yo no quiero el record Guinness, quiero ganar mi zona aunque sea”, expresó.







“Cada año que pasa el torneo sorprende; es un evento que anima a todos. Yo creo que las luces no ya de la región sino del país se prenden sobre Goya porque nos da esa maravilla de la naturaleza. Hablamos de Los Esteros del Iberá, pero la verdad que nuestro río Paraná es una joya que tenemos que cuidar entre todos, evitando ensuciarlo y los que somos pescadores debemos cumplir con las reglas de preservación de nuestros recursos, que son inmejorables desde Esquina y hasta Ituzaingó nos sigue dando mucho y sin dudas hoy es nuestra principal fuente de recursos de ingresos del turismo, más allá de que estamos trabajando también para posicionar a Los Esteros del Iberá”, manifestó el doctor Valdés.







INTENDENTE OSELLA







El intendente Osella agradeció la presencia masiva de la prensa, al gobernador, que “es pescador” y todos los años va a pescar, y en esta edición estará en el equipo número 1, también vendrá su par de Entre Ríos. Dijo que hay una buena cantidad de eventos y muy interesantes, con una grilla de artistas empezando por Los Alonsitos y Los Nocheros. Al tiempo que destacó la Peña del Pescador, una reunión en la que se encuentran todas las barras pesqueras en el Galpón del Surubí y la elección de la reina que representa a la provincia en todo el país, elegida en el día de los jóvenes cuando se hace la elección.







El jefe comunal especificó que el día domingo, aparte de la actuación de Ráfaga a la tarde, en la cena va a estar un conjunto Los Palmeras acompañado por la Filarmónica der Santa Fe en un espectáculo que viene recorriendo el país, “es increíble la cantidad de gente que llama por teléfono interesado en conocer detalles de este espectáculo de primer nivel”, remarcando que el tema cultural “moviliza mucho y hace que esta fiesta crezca cada día más”.







MINISTRO PIRIS







El ministro de Turismo dijo que “es un gusto participar de la presentación, especialmente después de un fin de semana largo en que la provincia alcanzó un verdadero récord en materia turística, dando una pauta de que nuestra provincia se está posicionando como un destino turístico que no es solamente de paso y esto es motivo de satisfacción”.







Piris agregó que el destino turístico que proyectan para la provincia se asienta “sobre distintos pilares, entre ellos lo que tiene que ver con infraestructura turística en la que se están haciendo importantes inversiones, en los servicios, en la promoción. La fiesta del surubí resulta una atracción importantísima, no sólo se consolida como una fiesta nacional sino que ya tiene una promoción de alcance mundial a través de este intento de batir un récord Guinness, que estoy seguro lo va a conseguir. El desafío que tenemos por delante es seguir desarrollando el turismo en los restantes días del año y que aquellos que nos vengan a visitar en Goya puedan volver para que el turismo sea como un motor dentro del desarrollo de nuestra provincia.