La Policía busca documentación en el Monumental Martes, 03 de abril de 2018 La ex médica del club que denunció los hechos declarará esta tarde.



Efectivos del Poder judicial, junto a integrantes de la División de Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, se acercaron este martes por la tarde la sede del club River Plate para solicitar documentación en el marco de la denuncia por el supuesto abuso a dos menores ocurridos entre 2004 y 2011.





Además, la ex médica cirujana del club Andrea Pennesi, que denunció los hechos, fue citada a declarar en el transcurso de esta tarde. Según trascendió, la presentación no se realizará en la fiscalía correspondiente, ya que la profesional solicitó resguardarse.



La medida judicial tomó por sorpresa a los empleados de la entidad, ya que la fiscalía no había informado previamente sobre la solicitud de documentación.



Pennesi, a través de la la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación (Avivi), denunció que entre 2004 y 2011, años en los que trabajó en River, se enteró de los abusos que habían sufrido dos chicos que jugaban en las divisiones juveniles y que vivían en la pensión del club.



Según contó a Clarín la titular de la ONG, María Elena Leuzzi, la médica se enteró de los abusos a través del psicólogo del club, a quien los chicos le manifestaron que estaban angustiados y terminaron revelando que eran abusados. “Quien se los pasa a la médica es el psicólogo. Porque los menores tenían unos dolores en la zona pélvica que es muy común cuando hay abuso sexual anal”, precisó Leuzzi.





Los abusos habrían sido cometidos por una persona transexual que “se manejaba dentro del club como habitué, sin ningún tipo de problema”, especificó el abogado de Avivi, Andrés Bonicalzi.



Los hechos en River se suman a la investigación por una presunta red de pedofilia en las inferiores del fútbol argentino, que ya provocó seis detenciones por los hechos ocurridos en Independiente.