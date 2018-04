La furia de Mirtha Legrand con su producción

Martes, 03 de abril de 2018

Carlos Monti dio a conocer un chat de la diva en el que expresa su enojo por las críticas recibidas, y culpa a una productora.





Las repercusiones del paso de Natacha Jaitt por la mesa de Mirtha Legrand no se detienen, y las críticas contra la diva se van agrandando minuto a minuto. Así como Luis Majul la hizo responsable, en el mismo sentido opinó Luis Novaresio. Oscar González Oro le dedicó una carta, y Carlos Pagni aseguró que la Chiqui ofreció su programa para una operación.



En Pamela a la Tarde, Carlos Monti leyó un chat que supuestamente la diva le envió a él por error, en el que expresa su enojo con su producción. “No sabe los comentarios adversos que estoy recibiendo, algunos son terribles, como los de recién de Marina Calabró en el programa de Lanata”, leyó el periodista en el ciclo de América.



Pero las palabras de la diva contra una de sus productoras, no terminan ahí. “Fue usted la que me metió en esto. Hágase responsable ahora. Yo me oponía y ustedes insistían. Me han hecho daño“, completó Monti leyendo el WhatsApp de Mirtha.