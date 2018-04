Lourdes Sánchez y el Chato Prada bautizaron a Valentín

Martes, 03 de abril de 2018

La bailarina y el productor viajaron a Corrientes, la provincia natal de la morocha, para el primer sacramento del pequeño. La palabra de Lourdes.





El fin de semana extra largo tuvo un significado religioso muy especial para la fe de Lourdes Sánchez (32) y el Chato Prada (51), ya que además de celebrar las Pascuas, también bautizaron a Valentín (un año y cinco meses). De vacaciones por Corrientes, la pareja eligió que el primer sacramento católico de su niño sea en la localidad Paso de la Patria.





A través de Instagram, Lourdes compartió algunas fotos de la ceremonia realizada en su provincia natal, en donde su hermana Manuela fue la madrina, y su hermano Julián fue el padrino. Súper felices, el clan Sánchez en pleno y el Chato, posaron para las fotos de rigor.





Y mientras que Lourdes Sánchez optó por lucir un vestido blanco con detalles de encaje para la ocasión, el Chato Prada eligió un look más casual y descontracturado, que consistió en una camisa de jean y pantalones negros. Aunque el más elegante, obvio, fue Valentin con su camisita a lunares, pantaloncito de vestir y zapatos lustrosos.





Por otra parte, en los días previos, toda la familia disfrutó del calor en la costa del río Paraná, donde fueron a chapotear, tomar sol y mate. En diálogo con Ciudad, Lourdes explicó por qué no hubo familiares de parte del Chato: "No estaba programado, salió a último momento. Por eso no podían viajar los hijos del Chato. En Semana Santa fuimos a visitar a mi familia y se me ocurrió que podíamos bautizar a Valentín. Quería hacerlo en Itatí, pero como es una fecha en que concurre mucha gente, lo hicimos en la Inmaculada Concepción. Ahí mismo se bautizó mi hermana Manuela, la madrina de Valen. Fue algo re sencillo, súper relajado. La pasamos muy bien con el súper asado que hicieron mis tíos. Se dio todo de forma mágica y natural".