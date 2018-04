Horóscopo para hoy 3 de abril del 2018 Martes, 03 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Ha llegado el día donde se sentirá consolidado y estimulado para seguir adelante. No es momento para renunciar a sus propósitos.

Amor: Las relaciones frágiles podrían correr riesgo de ruptura a causa de una decepción.

Riqueza: Mercurio en su signo lo favorecerá en los cambios laborales, los negocios y la obtención de dinero.

Bienestar: En caso de decaer, escuche a sus amigos para poder ver las cosas con mayor claridad.



TAURO



Alimente su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita, pida un consejo a ese amigo.

Amor: Sincérese con su pareja y dejen en claro qué necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Aparecerán nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Concéntrese y ejecútelos.

Bienestar: Por la tarde, goce sin culpas del ocio. La diversión será su mejor terapia.



Hoy, su visión lo ayudará a descubrir la verdad. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Consolide el vínculo y así podrá concretar planes a futuro con su pareja.

Riqueza: Pronto se reactivarán esos planes pendientes y logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados.

Bienestar: Intente meditar sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.



CANCER



No es momento para preocuparse por ese pequeño inconveniente. Hoy su intuición le dirá cómo debe actuar, déjese guiar por ella.

Amor: Armonice las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado.

Riqueza: Si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento.

Bienestar: Un buen masaje en la zona cervical le aliviará las tensiones que acumulo ayer.



LEO

Haga uso de su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo y que estimule su creatividad.

Amor: Momento para aclarar esos conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Ignore los problemas domésticos, ya que le restarán energía en el plano profesional.

Bienestar: Hoy, atrévase a un cambio de imagen, empezando por un peinado o la vestimenta.



VIRGO



Ocúpese de las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral.

Amor: Dedíquele más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Organice las ideas de los futuros proyectos que tiene en mente.

Bienestar: Empiece danza, teatro o yoga. Así, podrá equilibrar su salud física y psíquica.



LIBRA



Se acerca un período para madurar en su vida personal. Realice actividades que lo llenen y fortalezcan su espíritu.

Amor: Regale a su pareja una cena especial o una salida diferente.

Riqueza: Busque nuevos contactos, los mismos lo ayudarán a resolver su futuro económico.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexione sobre lo que quiere para su futuro.



ESCORPIO



Prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho.

Amor: Dentro del plano afectivo, apueste a la estabilidad y confíe en su pareja.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios pocos seguros. Sea conservador.

Bienestar: Los nervios podrían jugarle una mala pasada. Controle sus pensamientos haciendo Yoga.



SAGITARIO



Debería empezar a pensar en su futuro. Nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Amor: Modere sus sentimientos contradictorios y así podrá mejorar la relación de pareja.

Riqueza: Diagrame para los próximos días, esos asuntos relacionados a las finanzas que se detuvieron en la semana.

Bienestar: No abuse del trabajo, las tensiones y la falta de descanso, ya que podría perjudicar su salud.



CAPRICORNIO



Podría decepcionarse fácilmente si todo no sale como usted esperaba. Piense un poco más en los demás y no sólo en sus deseos.

Amor: Evite que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevas propuestas.

Bienestar: Durante este día, no piense en nada. Trate de descansar y relajarse.



ACUARIO



Aprenda a quererse. En esta jornada, tendrá que empezar a amarse a usted mismo sin esperar más de los demás.

Amor: No actué a espaldas de su pareja. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza.

Riqueza: Deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia para poder cumplir sus objetivos.

Bienestar: Etapa para tomar contacto con el arte, haga actividades que muestren su esencia.



PISCIS



Sepa que no conseguirá nada, si no lucha por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Piense antes de tomar una decisión. Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados.

Bienestar: Si se encuentra buscando la paz, solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual.