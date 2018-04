Con despacho, la Ley de Educación será tratada en el Senado Provincial

Martes, 03 de abril de 2018

Este jueves, la Cámara Alta se apresta a tratar la norma que tiene media sanción de Diputados. Algunos gremios la critican. Abarca los cuatro niveles e incorpora servicios educativos alternativos. Valdés reclamó su aprobación en el discurso de apertura de sesiones.







El 16 de ma­yo se cum­pli­rá un año de la pre­sen­ta­ción del pro­yec­to de Ley de Edu­ca­ción Pro­vin­cial que ini­ció dí­as des­pués su pe­ri­plo le­gis­la­ti­vo. En no­viem­bre, en la an­te­úl­ti­ma se­sión or­di­na­ria, la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos le otor­gó me­dia san­ción. Tras ser re­mi­ti­da al Se­na­do Pro­vin­cial, la co­mi­sión del área res­pec­ti­va lo­gró con cua­tro de cin­co miem­bros, dar­le un des­pa­cho fa­vo­ra­ble, por lo que se­ría par­te del Or­den del día de la se­sión pre­vis­ta pa­ra es­te jue­ves.



La Ley for­mó par­te del te­ma­rio del Pe­rí­o­do Ex­tra­or­di­na­rio de fe­bre­ro, pe­ro aún así no fue tra­ta­da. Con el ini­cio de Se­sio­nes Or­di­na­rias, se con­for­mó la co­mi­sión de Edu­ca­ción de la Cá­ma­ra Al­ta que es pre­si­di­da por Ale­jan­dra Se­ward y es­tá in­te­gra­da ade­más por Da­vid Dos San­tos y Gra­cie­la In­sau­rral­de por el ofi­cia­lis­mo. No­ra Na­zar y Nancy Sand son las re­pre­sen­tan­tes de la opo­si­ción. És­ta úl­ti­ma fue la úni­ca que no acom­pa­ñó el dic­ta­men de ma­yo­rí­a.

Jun­to con la re­for­ma del Có­di­go Pro­ce­sal Pe­nal (CPP), son al­gu­nas de las cues­tio­nes so­li­ci­ta­das por el pro­pio go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés du­ran­te el dis­cur­so de aper­tu­ra del 1º de mar­zo. “Quie­ro so­li­ci­tar el in­vo­lu­cra­mien­to de es­ta Le­gis­la­tu­ra a los efec­tos de tra­tar la Ley de Edu­ca­ción, apro­ba­da por una­ni­mi­dad en Di­pu­ta­dos, que se­ría la pri­me­ra ley de edu­ca­ción de la pro­vin­cia de Co­rrien­tes”, en­fa­ti­zó el Man­da­ta­rio.

Sand ex­pli­có que el des­pa­cho sa­lió cuan­do aún no se ha­bía ter­mi­na­do de in­te­grar la nó­mi­na de in­te­gran­tes. Va­le re­cor­dar que, de­bi­do a las in­ter­nas den­tro del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta (PJ), los nom­bres de la opo­si­ción re­cién se co­no­cie­ron en la Se­sión del 22 de mar­zo pa­sa­do. “Lo van a tra­tar el jue­ves tal co­mo vi­no de la Cá­ma­ra de Di­pu­ta­dos, no­so­tros va­mos a su­ge­rir mo­di­fi­ca­cio­nes, prin­ci­pal­men­te en lo re­fe­ri­do al ni­vel se­cun­da­rio pa­ra adul­tos, pe­ro creo que no ha­brá con­sen­so pa­ra in­cor­po­rar cam­bios”, in­di­có la le­gis­la­do­ra.

La Ley cuen­ta con la ca­rac­te­rís­ti­ca de que fu­sio­na ser­vi­cios tra­di­cio­na­les y al­ter­na­ti­vos de los cua­tro ni­ve­les (jar­dín de in­fan­tes, pri­ma­rio, se­cun­da­rio y ter­cia­rio). Tie­ne su an­te­ce­den­te en la Cons­ti­tu­ción de la Pro­vin­cia, la Ley Nº26.206 de Edu­ca­ción Na­cio­nal, nor­ma­ti­vas pro­vin­cia­les y opi­nio­nes ob­te­ni­das de di­fe­ren­tes ac­to­res en un ex­ten­so tra­ba­jo de con­sul­tas, de­ba­tes y con­sen­sos. El pro­ce­so de ela­bo­ra­ción se ini­ció en 2008. El pri­mer bo­rra­dor se es­bo­zó en 2013 y en­tre ju­nio de 2014 y abril de 2015 se pu­so el do­cu­men­to a con­si­de­ra­ción de los edu­ca­do­res co­rren­ti­nos. En 2016 se hi­zo una úl­ti­ma ron­da de con­sul­ta a to­dos los ac­to­res del sis­te­ma pa­ra cul­mi­nar la fa­se de par­ti­ci­pa­ción y en­tre­gar al Eje­cu­ti­vo el an­te­pro­yec­to.

Uno de los pun­tos más cues­tio­na­dos por los gre­mios es el ar­tí­cu­lo 78 que de­ter­mi­na que los “Cen­tros de Edu­ca­ción de Adul­tos” de­be­rán es­tar des­ti­na­dos ex­clu­si­va­men­te a “es­tu­dian­tes cu­yo in­gre­so es­té com­pren­di­do en­tre los die­cio­cho (18) o más años de edad”. (Ver re­cua­dro).

La mi­nis­tra del áre­a, Su­sa­na Be­ní­tez, al fun­da­men­tar la ini­cia­ti­va, in­di­có que se bus­ca “in­te­grar” la nor­ma­ti­va al ám­bi­to pro­vin­cial, con el ob­je­ti­vo fi­nal de lo­grar “u­na edu­ca­ción de ca­li­dad”, con di­ver­si­dad, par­ti­ci­pa­ción de la fa­mi­lia y la co­mu­ni­dad, y la afir­ma­ción de la iden­ti­dad pro­vin­cial”.