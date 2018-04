Preparan la campaña antigripal y se inicia la vacunación del equipo sanitario

Martes, 03 de abril de 2018

Desde Salud Pública indicaron que esta semana se aplicarán las dosis al personal que trabaja en hospitales para luego arrancar con la inmunización de la población de riesgo. Además el Pami se alista para recibir las dosis.





Atento a que la gripe es una enfermedad estacional de rápida propagación, el sistema sanitario provincial prepara las más de 200 mil antigripales (recibidas de Nación) para que la población de riesgo pueda inmunizarse antes del invierno. Así lo indicaron desde la dirección de Inmunizaciones.

“Esta semana comienza la aplicación de la vacuna antigripal al equipo de salud, al tiempo que terminamos con el proceso de distribución a los hospitales de la provincia. También estaremos definiendo las fechas para la vacunación de los grupos de riesgo junto a la carpa que se colocará en plaza Vera. Todas estas estrategias se van diseñando para llegar a los que deben vacunarse. Este año estamos perfectos con los plazos del tiempo para una buena inmunización”, la titular de la Dirección de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.

Debido al riesgo de contagio en el contexto laboral, por disposición del Ministerio de Salud de Nación, la vacunación siempre arranca con el personal que trabaja en hospitales o dependencias sanitarias. Luego se continúa con la población de riesgo, quienes reciben la dosis de manera gratuita.

Si bien todavía no hay precisiones de fechas, la campaña podría comenzar el 9 de abril, dado que será el lanzamiento nacional de la vacunación antigripal.

Tanto Salud Pública como el Pami se alistan para dar inicio a las campañas.



Pami

Si bien la provincia ya recibió las dosis antigripales, la obra social de los jubilados y pensionados (al menos hasta ayer) no tenían novedades y esperan que en las próximas semanas lleguen las vacunas.

Al respecto, la directora del Pami en Corrientes, Norma Pérez, indicó a este medio: “Todavía no tenemos información de cuándo llegarán las antigripales, pero nosotros ya comenzamos los preparativos. Estamos armando los equipos, preparando las heladeras, así tenemos todo listo cuando recibamos las dosis”.

Por el fin de semana extra largo no tuvieron mayores precisiones de fecha de entrega, pero estiman que podrían llegar en las próximas semanas.

Se consultó además a las farmacias de la ciudad, que trabajan con Pami, pero también aguardan la llegada de las antigripales de dicha obra social.



Más dosis

Este año Salud Pública recibió un total de 206.223 dosis, una cifra que sextuplica a la del año pasado cuya primera tanda fue de 33 mil vacunas. “Se hizo una aproximación mejor de cuál era la población vulnerable, a partir de una estimación calculada por la base de datos de solicitud de distribución. Eso permitió contar con números fijos de la población de riesgo, adultos mayores y niños. Es decir que todos tienen garantizada la vacuna”, explicó Angelina Bobadilla.

De todas formas, aclaró que tienen conocimiento de que también recibirán las vacunas del estado, las obras sociales como Pami. “Sabemos que se hizo una planificación adelantada para que la población de riesgo pueda llegar protegida para el invierno”, sintetizó la especialista en inmunización.

Panorama viral

Desde el Boletín Integrado de Vigilancia de Nación informaron que las infecciones respiratorias, en relación al 2017, descendieron en un 40%. Si embargo, en el mismo informe detallaron que a nivel global la actividad de la gripe se mantuvo en niveles altos, “pero pareció haber alcanzado su punto máximo en algunos países de la zona templada del hemisferio norte”, detallan.