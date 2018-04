Argentina comenzó a entrenar pensando en Chile

Martes, 03 de abril de 2018

En primer turno practicaron Schwartzman y Máximo González. Luego lo hicieron Pella y Kicker. El próximo viernes comienza la serie en el Aldo Cantoni de San Juan.





Con la presencia de todos los integrantes del equipo que fueron convocados por el capitán Daniel Orsanic para la serie americana ante Chile, Argentina se entrenó hoy en el estadio Aldo Cantoni de cara a los partidos del próximo fin de semana.



Durante una hora, en primer turno, practicaron Diego Schwartzman y Máximo González, mientras que luego lo hicieron, Guido Pella y Nicolás Kicker.



Por la tarde, el Peque Schwartzman volvió a entrenarse, pero en este caso con Guillermo Durán, quien continuó luego con Machi González.





El plantel argentino volverá a entrenarse el martes, momento en el que también -con horarios alternados- lo hará el equipo chileno.



El bonaerense Nicolás Kicker dijo sentir “orgullo” por poder integrar el equipo argentino, y reconoció que nunca fue sparring y ahora está formando parte del plantel elegido por Orsanic para volver al Grupo Mundial.



“Es maravilloso integrar este equipo. Siento mucho orgullo por representar a mi país. Nunca me toco ser sparring y ahora me toca jugar. Tuve dos buenos años. Hice el cambio y pude sacar puntos en los torneos ATP, que me permitieron crecer y hoy estar acá”, afirmó el joven de 25 años.



Kicker se entusiasmó también con la cancha y el estadio y el “buen clima” que se va a vivir en el Cantoni, y agregó que “ojalá todo colabore con el espectáculo”.



“Daniel Orsanic va a poner al que mejor vea y vamos a bancar a quien entre a la cancha, no importa el resultado. Lo vamos a apoyar como un equipo. Conozco a Nicolás Jarry hace mucho. Es un gran amigo. Es un rival muy duro que saca muy bien y tiene golpes muy potentes. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, y le vamos a dar batalla. Hay nervios, pero de los lindos. Me prepare para esto”, expresó Kicker, al referirse a uno de los rivales del conjunto trasandino.