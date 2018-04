La Cámara de Diputados entregará a Ex Combatientes la Ley de Homenaje Post Mortem Martes, 03 de abril de 2018 La Ley 6436 de "Homenaje post mortem a héroes de Malvinas" es autoría de los diputados Pedro Gerardo Cassani, Geraldine Calvi, Héctor López, y Juan José Fernández Affur, con el objetivo de que absolutamente “todos” los ex soldados, gocen de los “honores patrios” que se merecen al fallecer.



El Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani destacó la importancia de la Ley aprobada en la Legislatura este año -que lleva el número 6436”- por la cual, cada “ex soldado malvinense” correntino, al momento de su fallecimiento, tendrá su despedida con todos los “honores”. “Es un justo reconocimiento, para quienes también dieron su vida por la Patria, aunque no hayan caído en el combate”, afirmó.



El titular de Diputados es autor de la normativa aprobada junto a sus pares Geraldine Calvi, Héctor López, y Juan José Fernández Affur, quienes fundamentaron la iniciativa entre otros conceptos, señalando que “cada héroe de Malvinas además de luchar por la soberanía sobre las Islas, también lo hicieron por la libertad, la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia”.



El artículo primero señala textualmente que “producido el fallecimiento de un veterano de Malvinas, el Poder Ejecutivo Provincial donará una bandera argentina y una bandera oficial de la Provincia de Corrientes a su familia, con las que se cubrirá el féretro y colocará una placa en lugar donde quede sepultado o se depositen sus cenizas, con una leyenda alusiva a su condición de “Héroe de Malvinas.”



El artículo segunda, establece que “la Policía de la Provincia de Corrientes rendirá honores fúnebres al Veterano de Guerra de Malvinas fallecido, con los alcances dispuestos en la Resolución Nº 355/08 del Ministerio de Defensa de la Nación”.



También dispone que el Ministerio de Seguridad de la provincia será la autoridad de aplicación de la presente ley; y que la Dirección Provincial “Malvinas Argentinas”, dependiente del Ministerio de Seguridad, será el organismo encargado de comunicar a la autoridad de aplicación el fallecimiento del veterano, aportando los datos de identificación necesarios para el cumplimiento efectivo del reconocimiento y honores dispuestos.



Asimismo se invita a los municipios de la provincia a adecuar su normativa para que el lugar asignado el Veterano de Guerra de Malvinas se conserve a perpetuidad como referencia histórica de la ciudad.



Copia fiel de lo aprobado por unanimidad en ambas cámaras, será entregado en manos propias a los representantes de los Ex Combatientes en el acto del 2 de abril en Curuzú Cuatiá.