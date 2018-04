Valdés anunció la creación del Observatorio Provincial de Malvinas

Martes, 03 de abril de 2018



El gobernador Gustavo Valdés encabezó en la ciudad de Curuzú Cuatiá el acto central de la provincia de Corrientes por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas a 36 años de la histórica recuperación del archipiélago argentino.



Allí el Mandatario anunció la creación de un Observatorio provincial para seguir las acciones diplomáticas por la soberanía de las Islas todavía ocupadas por Inglaterra. Asimismo, anunció además que el Gobierno provincial solventará el regreso de 20 ex combatientes correntinos para reencontrarse con sus camaradas sepultados en el Cementerio de Darwin. “Hoy le estamos diciendo a la Argentina que Malvinas está en el corazón de cada correntino”, exclamó luego Valdés ante las lágrimas de más de 10 mil personas.







El acto en Curuzú Cuatiá se desarrolló sobre la avenida Rucci, entre Laprida y Bicentenario. Allí se convocaron más de 10 mil personas provenientes de toda la provincia, entre ex combatientes, sus familiares y vecinos de la localidad que acudieron a presenciar uno de los actos más caros a los sentimientos de la correntinidad, lo que fue ratificado en la oportunidad por las constantes expresiones de orgullo que surgieron desde las tribunas.







En el palco de autoridades, estuvieron junto al gobernador Valdés, el intendente local José Irigoyen, el vicegobernador Gustavo Canteros; los ministros de Coordinación, Horacio Ortega; secretario general de la Gobernación, Carlos Álvarez; de Obras Públicas, Bernardo Rodríguez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Industria, Raúl Schiavi; de Turismo, Cristian Piris; de Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Educación, Susana Benítez; de Salud, Ricardo Cardozo; y de Justicia, Jorge Quintana. Igualmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el senador nacional, Pedro Braillard Poccard y los senadores provinciales Ricardo Colombi, Sergio Flinta y David Dos Santos, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván y el presidente del Centro de Ex Combatientes de Curuzú Cuatiá, Sergio Kouri, además de otros funcionarios y legisladores provinciales y municipales, como así también autoridades policiales y militares.







El acto dio inicio a las 19,20 con la revista de tropa, encabezada por el Gobernador, el Intendente y el jefe de tropas, Comandante de Primera División del Ejército, General de Brigada, Miguel Lugand. Culminado este ritual militar de recorrer de punta a punta la formación de efectivos, las tres autoridades mencionadas saludaron a la agrupación “2 de Abril”, compuesta por fuerzas federales y provinciales.







Continuó luego la entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutado por las bandas de música del Ejército Argentino “Vuelta de Obligado” de Paso los Libres y “Fuerte Sancti Spíritu” de Goya. Seguidamente se entonó el Himno a Curuzú Cuatiá y hubo un minuto de silencio en homenaje a los héroes caídos en Malvinas, tras lo cual el presbítero Norberto Damelio, párroco de la Iglesia del Pilar, ofreció una invocación religiosa.







Luego se dio lectura a la Ley 6436 y el decreto 615/18, por el cual el Gobierno provincial otorga un reconocimiento público ‘post morten’ a Veteranos de la Guerra de Malvinas, consistente en que al producirse el deceso de cada uno de los mismos, se entrega a su familia una bandera argentina y otra de la provincia de Corrientes para ser colocada sobre el féretro y una placa recordatoria, para su lugar de sepultura o depósito de cenizas, que indique su condición de “Héroe de la Patria”. Fue así que luego el gobernador Valdés entregó una copia de estas normas al director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván.







Cabe señalar que posteriormente dieron inicio los discursos de las autoridades, expresándose así en primer lugar Kouri, seguido por Irigoyen y cerrando Valdés con sus palabras. Tras ello el ex combatiente y chamamecero “Pepe” Verdún interpretó el tema “Los Ramones” que relata historias de héroes correntinos que dejaron su vida en Malvinas.







El final de la conmemoración a los héroes de Malvinas estuvo dado por el desfile cívico militar en el que participaron numerosas instituciones educativas y deportivas del departamento de Curuzú Cuatiá, como así también bomberos voluntarios, diversas agrupaciones y las distintas fuerzas de seguridad, entre las que estuvieron la Policía de Corrientes y el Ejército Argentino.



Vale mencionar también que la jornada culminó con una cena organizada para 4 mil comensales en el club Belgrano, ubicado en las calles Monte Caseros y Rafael Perazzo, donde también hubo números artísticos y entrega de reconocimientos a ex combatientes.







Valdés: “Vamos a seguir adelante la política de no olvidar las Malvinas”







Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés afirmó que es un “honor dirigirme a cada uno de ustedes, a los que hicieron grande nuestra patria, como cada 2 de abril que compartimos con los ex Combatientes de Malvinas”.







Y manifestó con tono firme: “Hoy comprendo lo que significa, semejante dolor, de haber sido un pibe de 18 años y que te haya tocado ir a defender a la patria en Malvinas. Ese sentimiento no se borra nunca”.







Luego, el gobernador remarcó que desde el Estado provincial “vamos a seguir adelante la política que llevó adelante Ricardo Colombi conjuntamente con José Galván y con cada uno de los Centros de ex Combatientes que están en Corrientes, para que en cada pueblo se levante un Centro y para que no olvidemos que las Malvinas son argentinas, seguimos combatiendo contra el olvido y queremos que haya una reivindicación histórica en cada una de ellas”.







A la vez que se mostró esperanzando en que a medida que vaya pasando el tiempo “seamos seamos miles y miles de correntinos los que decimos que no nos olvidamos de Malvinas, porque Malvinas está en nuestro corazón".







Por su parte, el mandatario hizo un anuncio trascendente, al confirmar que desde el Gobierno Provincial “vamos a estar financiando que 20 ex Combatientes puedan viajar a Malvinas a cerrar sus historias de vida. Ahí vamos a destinar los recursos de los correntinos para que puedan estar y besar la cruz de sus compañeros”.







También anunció que como parte de una política de estado, la Provincia va a crear el Observatorio de Malvinas y subrayó que los correntinos “estuvimos en 1806 peleándole a los ingleses con los Cazadores Correntinos y lo hicimos también en Malvinas y a lo largo de la historia los correntinos defendimos el suelo patrio”.







Para Valdés, es menester que por medio del reclamo diplomático y pacífico, debemos lograr que las Malvinas sean argentinas, porque un pueblo que conoce su historia es el único pueblo que sabe hacia donde va”.







“Si somos perseverantes en el tiempo nosotros lo vamos a lograr y creo que de esa manera vamos a lograr a cerrar el arco que está en Yapeyú cuando las Malvinas vuelvan a ser argentinas”, dijo Valdés.







Y cerró con un bien fuerte “Viva la Patria”, poniendo de relieve que “juntos, sin miedos sin temores, démosnos un abrazo y sigamos transitando juntos el camino de la soberanía y de la liberación nacional".







Kouri: “La victoria es no olvidar”







El presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Curuzú Cuatiá, Sergio Kouri, inició su discurso alusivo a la fecha expresando que “36 años no es nada en la historia del mundo, pero es mucho en la historia del ser humano” y en cada 2 de abril “recordamos la recuperación de las Islas Malvinas”, a lo que reiteró convencido la palabra “recuperación; nunca fue invasión porque nadie invade su propia casa”.







Contó que “fuimos a cumplir con la Patria y no con un Gobierno ni con un partido; muchos marchamos alegremente a una edad en la que uno se considera inmortal” y sin embargo “fuimos y muchos dieron la vida por ello”. En este marco, el ex combatiente agregó “cada uno lucho con lo que pudo y con lo que tuvo, iluminados por Dios y la Patria”.







Kouri aprovechó la oportunidad para realizar 3 pedidos y los enumeró de la siguiente manera: “Al Gobierno municipal para que nunca sea cambiado de lugar el Monumento que representa al Coraje del Soldado Correntino; al Gobierno provincial la creación del Observatorio Malvinas para seguir de cerca las negociaciones con el invasor que está en nuestras Islas Malvinas”; lo cual el gobernador Gustavo Valdés anunció en su discurso que se llevará adelante esa obra. Y por último le pidió al Gobierno nacional, la creación de la Universidad de la Defensa Nacional Malvinas Argentinas, “donde cada ciudadano argentino deberá pasar por sus aulas para comprender como funciona el mundo, no en su aspecto geoestacionario, sino en el aspecto de las relaciones internacionales”.







Ante las “críticas” que los ex convictos en Malvinas reciben constantemente - dijo - por una parte de la sociedad, aseguró que “sabemos que somos raros y extraños, pero hay un historia detrás de cada soldado” y manifestó así que “a quienes nos juzgan, les presto por un rato mis botas y mis ojos del 82”. Por otra parte afirmó que “Corrientes es una provincia invencible criada en la guerra” y hoy se debe comprender que “la victoria es no olvidar”, tras recordar a la totalidad de los caídos en la Gesta de Malvinas, pero particularmente a los correntinos y curuzucuateños que quedaron ese suelo, para finalizar con esta reflexión: “Fuimos soldados por un tiempo y hermanos para siempre”.







Irigoyen: “Reconocimiento a la entrega”







“En esta fecha tan especial para reafirmar nuestra convicción que algún día dejaremos de pensar en nuestras Malvinas como un sueño imposible. Es un día de evocación y reflexión. Nos es un capricho argentino reclamar la soberanía sobre ellas- Es una herida abierta en el corazón de los argentinos y muchos de nuestros soldados murieron por defender nuestro suelo patrio”, señaló en su discurso el jefe comunal de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, agregando que “nuestros héroes merecen un reconocimiento por su entrega, valor y sacrificio y la mejor manera es recordándolos y valorándolos a diario”.







Irigoyen fue claro al declarar que “somos conscientes que estamos en deuda con cada soldado que derramó su sangre en ese territorio pero nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece convencidos desde lo más íntimo de nuestro ser que las Islas Malvinas fueron, son y serán Argentinas y así debemos transmitir a las nuevas generaciones".







“Hoy, con un fuerte sapucay bien correntino homenajeamos desde Curuzú Cuatiá a los heridos de la Guerra, a los que duermen en las profundas aguas del Atlántico Sur, a las esposas, madres, padres e hijos de ex Combatientes, a los que sobrevivieron a semejante circunstancia y caminan entre nosotros llenos de insomnios y sueños por cumplir, a los que se quedaron, la Guerra dejó recuerdos trágicos “, subrayó el Intendente.







Para concluir, Irigoyen ofreció su mensaje: “Hoy recordamos a estos valientes soldados con respeto y admiración, a ustedes que hicieron grande nuestra Patria como lo hizo San Martin. Homenajeamos a ustedes, Malvinas es una herida abierta en el corazón de cada argentino, de cada correntino bien nacido porque muchos murieron dignamente por defender ese suelo. Todos queremos que el mundo reconozca nuestra soberania sobre las Islas pero sin que traiga derramamiento de sangre inocente".