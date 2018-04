Canteros: “Las Malvinas siempre estarán en nuestro corazón”

Lunes, 02 de abril de 2018

El gobernador de la Provincia Gustavo Valdes junto al vicegobernador Gustavo Canteros encabezaron en Curuzú Cuatiá los actos oficiales para conmemorar el trigésimo sexto aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas, en la que perdieron la vida 649 soldados argentinos.







Visiblemente conmovidos Valdes y Canteros saludaron a los familiares de los caídos y a los ex combatientes que desfilaron formando una gran columna por la Avenida Ignacio Rauch, acompañados por alumnos de establecimientos educativos junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.



“Hoy recordamos a nuestros soldados, a los correntinos cuyas vidas perdimos en Malvinas, y que hoy descansan en el Cementerio de Darwin con un nombre y una historia personal que los conecta a esta tierra. Hoy los homenajeamos y nos sentimos parte de estas familias y de esta historia que nos une bajo la bandera argentina”, expresó Canteros, quien destacó “especialmente a nuestros héroes, los que hoy pueden caminar con nosotros y son los guardianes de la memoria para las futuras generaciones”.



Por su parte José Galván, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Corrientes subrayó: “Todos tenemos un compañero que quedó en Malvinas y en estos días ellos son los primeros que vienen a nuestra memoria”.



El vicegobernador destacó el trabajo que se realizó para reconocer a los soldados correntinos en suelo malvinense. “Es fundamental que cada familia pueda velar a sus hijos caídos en la guerra. Es una manera de honrarlos y darles la dignidad del nombre. Las Malvinas y cada uno de los soldados correntinos siempre estarán en nuestro corazón”.



La entonación del himno y el minuto de silencio en memoria de los soldados muertos fueron los momentos más emotivos del acto, que contó con una masiva concurrencia de ciudadanos, alumnos de escuelas de la zona y autoridades municipales y provinciales.



Las banderas argentinas, los retratos de los soldados que ya no están y de los que murieron en las islas, se destacaron entre la gente. También se vieron varias generaciones desfilar orgullosamente con remeras con la leyenda “La familia tiene un héroe”, demostrando que después de 36 años, la memoria y el orgullo de los correntinos siguen intactos.



A lo largo de la avenida flamearon también las banderas que identifican los centros de ex combatientes de toda la provincia, que participaron en los actos en Curuzú Cuatiá, primer pueblo de la Patria.