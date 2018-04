Aparece un hombre muerto en el baúl de un auto en Pilar

Lunes, 02 de abril de 2018

Las autoridades encontraron el cuerpo del hombre acuchillado, desnudo y con una bolsa de plástico en la cabeza.





Un crimen rodeado de misterio tiene conmocionada a la localidad bonaerense de Pilar. La policía encontró en el baúl de un auto estacionado en plena calle el cadáver de un hombre acuchillado, con una bolsa de nylon en la cabeza.



El hallazgo se produjo dentro de un Chevrolet Corsa de color blanco con patente DZE 551 estacionado en Pedro de Mendoza al 1600, entre Constitución y Congreso, en el barrio Peruzzotti de Pilar, según consignó el portal Pilar Diario. El cadáver pudo ser encontrado gracias al llamado al 911 de una vecina de la localidad, quien precisó que el rodado se encontraba frente a su casa desde el sábado a las 7 de la mañana.





Cuando las autoridades abrieron el baúl, encontraron el cuerpo de un hombre desnudo, acuchillado y con una bolsa de nylon transparente que le cubría la cabeza.



Según los primeros indicios, el cuerpo pertenecía a un hombre de entre 30 y 40 años que tenía heridas de arma blanca en la región lumbar y en el omóplato izquierdos. Al revisar los datos del dominio del Corsa se confirmó que el vehículo estaba patentado en Pilar a nombre de Ernesto José Bensousan, de 38 años.



Para tratar de descubrir qué pasó la policía comenzó a rastrear las cámaras de seguridad de la zona. Por otro lado, se espera que la autopsia aporte algunos datos relevantes que permitan esclarecer lo sucedido.



Según informaron familiares de la víctima, el hombre tenía planeado pasar el fin de semana largo de Pascuas con un amigo, quien declaró a las autoridades que el viaje no se concretó pero que sí habían ido a cenar y que se había separado de su amigo a la 1.30 del sábado porque Ernesto se "iba a ver" con dos chicas.



Esas dos mujeres son por ahora las principales sospechosas del crimen. En principio se habría descartado la hipótesis del robo porque la víctima tenía su billetera y no faltaba nada del auto. Trabajaron en el lugar personal de la Sub DDI Pilar, el fiscal Raúl Casall, peritos de Policía Científica Pilar y una ambulancia del SAME.