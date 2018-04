70 personas en observación y alertan por un posible brote

Lunes, 02 de abril de 2018

El subsecretario de Planificación Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ferrante, informó este viernes que se está realizando un "control de foco" que incluye la observación de 70 personas por temor a que hayan sido contagiadas por la niña internada con sarampión.



"Tenemos mapeado que la chiquita estuvo en el jardín con algunas líneas de fiebre el 21, 22 y 23 de marzo por lo que puede haber contagiado no solo a los compañeros sino también a los maestros", manifestó Ferrante.



"Tenemos que relevar a 70 personas en total. Ayer se empezó con los que tenían más probabilidad. No encontramos síntomas, pero la enfermedad tiene 10 días de incubación", añadió.



En declaraciones a radio La Red, Ferrantes relató que la beba asiste a un jardín maternal de la zona del barrio porteño de Almagro y en un principio presentó fiebre que alcanzó los 39 grados pero sin manchas en la piel.



El 25 de marzo se solicitó médico a domicilio y el 26 se registraban manchas en la piel que suelen ser características de la enfermedad "pero no es un diagnóstico definitivo, sobre todo porque hace mucho tiempo que no se registran casos".



Alerta. La confirmación del primer caso de sarampión autóctono en la Ciudad de Buenos Aires puso en alerta a las autoridades sanitarias y a los especialistas, quienes reiteraron la posibilidad de que se produzca un brote de esta enfermedad.



En ese sentido, la médica infectóloga pediátra Elizabeth Patricia Bogdanowicz admitió que "están dadas las condiciones" para que se produzca un brote de sarampión en el país, aunque recomendó "no entrar en pánico" y prevenir mediante vacunación.



"La condiciones están dadas pero las autoridades están advertidas, por ende no hay que entrar en pánico", manifestó Bogdanowiz, quien es la secretaria del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría.



En declaraciones a Diario Popular, la infectóloga remarcó que "la única forma de prevenir la enfermedad es mediante la vacunación adecuada, que consiste en la vacuna triple viral incluida en el calendario nacional gratuito y obligatorio.



Además, la especialista explicó que la vacuna debe aplicarse en cualquier hospital o centro asistencial a los 12 meses de vida y al ingreso escolar, aunque dada la proliferación de la enfermedad en el continente es recomendable también inocular a personas en contacto con inmunosuprimidos.