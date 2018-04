Boca le ganó sobre el final a Talleres y estiró la ventaja

Lunes, 02 de abril de 2018

Walter Bou abrió el marcador, La T lo igualó con un cabezazo de Quintana y en tiempo adicionado Pablo Pérez le dio la victoria clave al Xeneize.





Boca dio un gran paso hacia el título de la Superliga, tras imponerse esta noche de manera agónica por 2 a 1 sobre un duro Talleres, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la vigésima primera fecha del certamen.



Walter Bou, a los 28 minutos del primer tiempo, y Pablo Pérez, a los 47 del segundo, marcaron los goles del elenco boquense, mientras que Carlos Quintana, a los 45 de la primera parte, había anotado para la T.





Con este resultado, Boca trepó hasta los 50 puntos, nueve más que el elenco cordobés.



Talleres fue un duro rival para Boca y por momentos fue dominador del encuentro, pero no tuvo peso en los últimos metros de la ofensiva pese a las ventajas que el local daba en defensa.



El encuentro, que tuvo pocas situaciones de gol, se terminó definiendo en el final, cuando Boca, que había puesto mucha gente en ataque, acertó tras un tiro libre que la defensa visitante no pudo despejar.



Talleres se paró lejos de su arco en el inicio, apretando en la salida de Boca, que perdía rápido el balón y mostraba bajos rendimientos, sobre todo en la mitad de la cancha.



Sin embargo, la T no pudo aprovechar esas deficiencias boquenses y apenas pudo inquietar en la pelota parada, donde el local sufría y perdía peligrosamente en cada envío aéreo.



Jugados 25 minutos, Frank Fabra limpió el camino del ataque por la banda izquierda para Pavón, el cordobés enganchó para la derecha y sacó un remate que pegó en el travesaño y salió.



Esa jugada de Pavón fue un aviso, ya que tres minutos más tarde el atacante corrió varios metros con la pelota atada a su botín derecho, desairó a tres rivales en una monumental jugada, llegó al fondo, tocó atrás para Bou y este no tuvo más que empujarla para el 1 a 0.



El gol de Bou –que en la previa le había ganado a Ramón Ábila la pulseada por la titularidad- pareció renovar el ánimo xeneize, pero Talleres no bajó los brazos y en el final de la primera parte alcanzó el empate.



El uruguayo Lucas Olaza lanzó un tiro libre en forma de centro desde la izquierda y Junior Arias cabeceó la pelota para Quintana, quien con otro testazo superó la estirada impotente de Agustín Rossi.



Los primeros minutos del complemento estuvieron signados por la lucha en la mitad de la cancha, donde ambos se disputaban el dominio, aunque sin supremacía de ninguno de los dos.



Pasados los 20 minutos, Pérez y Bebelo Reynoso levantaron su nivel y Boca empezó a mostrar una leve mejoría, aunque le faltaba la puntada final en el área.



Ante esto, Guillermo Barros Schelotto mandó a la cancha a Wanchope Ábila para intentar explotar esas buenas jugadas ofensivas que no eran concretadas.



Cerca del final, y cuando el partido parecía encaminarse a un empate, llegó el segundo gol local, que hizo estallar la Bombonera. Reynoso lanzó un tiro libre en forma de centro desde la izquierda, la defensa despejó corto, Ábila tomó el balón por derecha y lo volvió a mandar al corazón del área chica, donde apareció Pérez para marcar el 2 a 1.



El capitán boquense, que discutió mucho con el árbitro y los rivales durante el partido, gritó el gol con alma y vida e incluso insultó a algunos plateístas que lo habían cuestionado.