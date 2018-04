Horóscopo para hoy 2 de abril del 2018 Lunes, 02 de abril de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tu entorno te obligará a actuar de una manera diferente a la que estás acostumbrado a la hora de resolver problemas.



Amor: Tendrás finalmente un poco de tiempo para compartir en compañía de tu pareja. Deja los disgustos de lado y disfruta la velada.



Riqueza: Finalmente darás con la solución a ciertos problemas laborales que estabas teniendo. Se abre una nueva etapa en tu vida.



Bienestar: Se muy cuidadoso con la manera en la que manejas los sentimientos de los demás. Siempre prioriza las necesidades de otros por sobre las propias.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.



Amor: Las dudas te embargarán sobre si has tomado la decisión correcta al terminar una relación conflictiva. No lo dudes.



Riqueza: Las discusiones estarán al orden del día en la jornada de hoy. Te será imposible hacerte entender correctamente.



Bienestar: Recuerda que tu conocimiento es tu capital. Cada curso y seminario que realices esta aumentando el valor de tus conocimientos.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Lograrás dejar de lado tu constante dejadez y desgano acostumbrados en el momento justo para no tener complicaciones más adelante.



Amor: Que los estigmas de relaciones anteriores no te atormenten a cada paso de tu vida. Busca la forma de seguir adelante.



Riqueza: Encontrarás la oportunidad que tanto tiempo buscaste en el lugar menos esperado. Asegúrate de asirla con ambas manos.



Bienestar: Si continuas insistiendo en no reconocer que tienes un problema te será imposible llegar a superarlo. Hazte las preguntas correctas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Sentirás que no hay nadie que sea capaz de tomar las responsabilidades como tu. Esto coartará tu capacidad de pedir ayuda.



Amor: Hazte un tiempo para disfrutar con tu pareja de un momento romántico. No permitas que la cotidianeidad arruine tu relación.



Riqueza: Deberás aprender a tomar de mejor manera las criticas que obtengas por parte de tus superiores. No te dejes decaer.



Bienestar: Recuerda que las palabras son armas poderosas con las que puedes llegar a herir a una persona más de lo que te imaginas. Úsalas con cuidado.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deja en claro tu posición en frente a un conflicto. Que no queden dudas de qué lado de la acerca estás parado. Sé coherente.



Amor: Anímate a expresar tus sentimientos de manera clara. Tu pareja no siempre comprende los mensajes que le envías con sutileza.



Riqueza: Quieres que tu situación financiera mejore pero no haces nada para lograrlo. Si no actúas, nadie lo hará por ti.



Bienestar: Quieras o no, sería bueno que te realices un chequeo médico, siempre es bueno saber si el cuerpo está en orden o no.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Finalmente podrás ver con tus propios ojos las cosas que tu entorno te ha estado diciendo por mucho tiempo. Revelaciones en puerta.



Amor: Las presiones por parte de tu pareja para que inicies una vida más seria y ordenada se harán cada vez más notables.



Riqueza: No olvides los problemas que has tenido recientemente debido a tu tendencia a manejarte con soltura con tus subordinados.



Bienestar: No te sobre exijas en lo que a lo laboral se refiere, o terminarás en las garras de la frustración. Toma tus obligaciones con más calma.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Deberás lidiar con la idiosincrasia de ciertas personas sin escrúpulos con las que tendrás que interactuar hoy. Paciencia.



Amor: Deberás aprender a ser más comunicativo en la relación si pretendes que esta pareja se destaque por sobre las anteriores.



Riqueza: Lograrás salir airoso de ciertas situaciones muy comprometidas, pero deberás hacer grandes sacrificios para hacerlo.



Bienestar: Cada cosa llega a tu vida en el momento adecuado. No intentes apresurar los eventos o corres el riesgo de cometer grandes equivocaciones.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Te sentirás agotado aún desde el comienzo de la jornada del día de hoy. Requerirás de un esfuerzo titánico para concluirla.



Amor: Las lecciones que aprendieras en tu pasado te permitirán salir airoso de ciertas situaciones complicadas hoy.



Riqueza: Deberás aprender a lidiar con la idiosincrasia de tu ambiente laboral de la mejor manera posible, no te desanimes.



Bienestar: No puedes vivir condicionado a lo que la sociedad impone como modelo. Siéntete libre de expresarte en la medida en que no lastimes a los demás.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Lograrás juntar la fuerza de voluntad necesaria para encarar un cambio dramático en tu rutina diaria a partir del día de hoy.



Amor: Encontrarás en tu pareja todo lo que necesitabas para modificar tus actitudes negativas o falencias. Aprovecha esto.



Riqueza: Tu incapacidad para organizarte eficientemente complicará de manera abismal la concreción de tus tareas para el día de hoy.



Bienestar: No te dejes influenciar por las palabras de las personas que te rodean a la hora de tomar una determinación. Evalúala detenidamente y decide.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Sentirás que has abierto un nuevo capitulo en tu vida en el día de hoy. Finalmente logras comprender ciertas verdades.



Amor: Tendrás serios inconvenientes para aceptar las responsabilidades de una relación estable y duradera debido a tu inmadurez.



Riqueza: Tu incapacidad de cumplir con las normas de manera continua y tu rebeldía derrumbarán tus chances de un futuro estable.



Bienestar: Tu ligereza a la hora de tomar en serio tus responsabilidades en la vida te llevará al camino del sufrimiento y la constante inseguridad.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te sentirás con los ánimos suficientes como para intentar reparar relaciones con amigos cercanos con quienes tuvieras altercados.



Amor: Que las discusiones con tu pareja no sean un obstáculo para disfrutar del fin de semana. No te encierres en tu casa.



Riqueza: No podrás mantener este estilo de vida relajado y sin obligaciones por mucho más tiempo. Deja la inmadurez de lado.



Bienestar: Ten en mente que el pasado es imborrable e inmodificable. No pierdas tiempo lamentándote por lo que no puedes cambiar y disfruta la vida.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Buscarás hacerte entender a toda costa pero te será imposible en la jornada. Evita perder la paciencia por ello.



Amor: Hoy es un día sensitivo en el que tus sentimientos estarán a flor de piel. Evita las discusiones con tu pareja.



Riqueza: No importa lo que tu intuición te diga, bajo ningún motivo abandones aquellos proyectos en los que te has involucrado.



Bienestar: Todos hemos hecho algo en el pasado que desearíamos se borre sin dejar rastro. Es importante aprender a aceptar las consecuencias de nuestros actos.