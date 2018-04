Abuelo y nieta murieron tras despiste vehicular en

Lunes, 02 de abril de 2018

Un siniestro vial con consecuencia fatal se registró cerca de las 16:30 de ayer sobre Ruta Provincial Nº30, próximo al paraje Malvinas, en el departamento de Esquina.





Una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó, en zona de ripio.

En el rodado viajaban cuatro personas, tres de apellido Arce y una mujer de apellido Quiroz.

Como consecuencia del vuelco, el conductor Vicente Arce y su acompañante Ramona Quiroz sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados al hospital zonal de la localidad de Esquina.

Mientras que Aquiles Arce de 59 y una pequeña de 8 años, nieta del hombre, también ocupantes del vehículo perecieron en el lugar por las graves heridas que sufrieron.

En la comisaría local realizaron las actuaciones del caso.



Estadística

En la provincia, en lo que va del año, 53 personas murieron en accidentes de tránsito en distintas circunstancias.





Bella vista: terminó dentro de un local

El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, de 17 años, sufrió una colisión en la esquina de calle Rioja y Buenos Aires en la ciudad de Bella Vista, tras el fuerte impacto terminó dentro de un comercio. El choque fue contra un automóvil Chevrolet Aveo el cual era guiado por un muchacho de 20.

Afortunadamente y a pesar del choque no terminó en tragedia, ya que el siniestro ocurrió a las 7:15 cuando no había personas transitando por la zona. Se registró daños materiales en ambos rodados y en algunos electrodomésticos pertenecientes al local comercial destruido.



Motociclista herido



Por calle Hipólito Yrigoyen, próximo a plaza Cabral de esta ciudad capital, se registró un siniestro vial en el cual resultó con heridas un joven motociclista. Testigos ocasionales narraron a este medio, que el conductor del automóvil no se percató que detrás transitaba una moto y abrió de manera repentina la puerta, lo que ocasionó que cayera el ocupante del rodado de menor porte a la cinta asfáltica. Solo sufrió lesiones leves y por precaución fue atendido en el lugar por personal de la sanidad del 107. En tanto, el automóvil involucrado registró daños materiales en la parte delantera.

Su conductor resultó ileso. Intervino personal policial de la jurisdicción.



Ciclista lesionado

En la noche del sábado, cerca de las 22:30 en la esquina de las avenidas Maipú y Teniente Ibáñez de esta ciudad, se produjo un choque entre un motociclista y un hombre que transitaba en bicicleta.

En la Yamaha Ybr de 125 cilindradas se trasladaba un hombre de apellido Miño, mientras que en el rodado de menor porte iba un hombre de apellido Acosta de 56 años. Tras la colisión Acosta sufrió fracturas.