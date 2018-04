Controlarán que cumplan con la aceptación de tarjetas de débito Lunes, 02 de abril de 2018 Agentes de la subsecretaría de Comercio harán operativos para verificar que todos los negocios acaten esa medida apuntalada por AFIP. También monitorearán que los clientes no tengan que hacer filas de más de 30 minutos en negocios de gran afluencia.



La Subsecretaría de Comercio de Corrientes informó que, a partir de mañana, sus agentes realizarán controles periódicos para verificar el cumplimiento de la obligatoriedad de aceptar tarjetas de débito en los negocios de la ciudad.

Esto atiende a la reciente entrada en vigencia de una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que estableció la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como formas de pago a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan al consumidor final. Según la sección a la que pertenece la actividad y el monto total de Ingresos Brutos anuales.



Los que no cumplan, pueden recibir sanciones de entre $300 y $30 mil y clausuras de entre 3 y 10 días

“Vamos a tener mucha actividad, porque además de esto de las tarjetas, también vamos a verificar que se cumpla esa legislación que prohibe que los comercios tengan esperando más de 30 minutos a sus clientes. Hemos recibido quejas de clientes de grandes supermercados y también de otros comercios más chicos”, especificó a época el subsecretario Juan José Ahmar.

Los negocios deben exhibir un cartel que indique qué medios de pago aceptan, y los consumidores pueden denunciar a quiénes no acepten pagos con tarjetas. Se trata del formulario 960.



Era Posnet

Hay que tener presente que en lo referido al pago con tarjeta de débito, que la iniciativa de la AFIP busca promover la implementación de equipos de puntos de venta (Posnet) en los negocios de todo el país.

De esa manera, los consumidores tendrán la opción de utilizar la tarjeta de débito como medio de pago.

El cronograma comenzó en abril de 2017 y finalizó ayer.

La resolución alcanzó a todos aquellos comercios que vendan o alquilen cosas, presten servicios o realicen obras.

Quedarán afuera aquellos cuya actividad se desarrolle en localidades de menos de mil habitantes y las operaciones inferiores a la suma de diez pesos.