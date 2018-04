El gobernador Valdés encabezará el Acto en recordación al 36ª aniversario de la Gesta de Malvinas

Lunes, 02 de abril de 2018

Para la Provincia es política de estado homenajear el día 2 de abril, un aniversario más de la recuperación de nuestras Islas Malvinas y fundamentalmente, brindar el reconocimientos a nuestros héroes caídos y Veteranos de guerra que dejaron su sangre y corazón en ocasión del conflicto bélico con Gran Bretaña.









En ese contexto, el gobernador Gustavo Valdés, presidirá este lunes 2 de abril, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, el Acto Central en recordación al 36ª aniversario de la Gesta de Malvinas, que tendrá lugar sobre Avenida Rucci entre Laprida y Bicentenario, con un multitudinario Desfile sobre un recorrido de 350 metros.







De acuerdo al programa oficial dado a conocer, el mandatario será recibido por el intendente local José Irigoyen y demás autoridades comunales y desde las 18 asistirán al Acto.







El mismo comenzará con el saludo y revista del gobernador Valdés a la formación Malvinas Argentinas, a cargo del del Comandante de Primera División del Ejército, General de Brigada, Miguel Lugand.







Tras la presentación de las autoridades se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, luego, minuto de silencio en memoria de los ex Combatientes fallecidos e invocación religiosa.







Seguidamente será el turno de los discursos, en primer término del presidente del Centro de Ex Combatientes de Curuzú Cuatiá, Sergio Khouri, luego los conceptos del intendente, José Irigoyen, y como cierre, las palabras con las que se dirigirá a los presentes el gobernador, Gustavo Valdés.







En la continuidad del programa, está prevista la actuación musical del ex Combatiente, Aníbal Verdún y, como broche de oro, el Desfile, que será seguido por más de cuatro mil personas aproximadamente, con tribunas exclusivas para los ex Combatientes y sus familias”.







Desfilarán los 27 Centros de ex Combatientes que existen la provincia, cerca de 2.500 alumnos de escuelas y colegios de toda nuestra geografía y las distintas fuerzas de seguridad.







Culminado el acto, la atención se centrará en el Club Belgrano, ubicado en las calles Monte Caseros y Rafael Perazzo, donde se desarrollará la Cena de Camaradería con un gran Festival y entrega de reconocimientos a los ex Combatientes, por parte de la Dirección Malvinas Argentinas, a cargo de José Galván.



Gran despliegue y organización para el desfile multitudinario







El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, brindó detalles de lo que será el trascendente evento de mañana. En primer lugar destacó que es posible gracias al “trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el municipio” y puso de relieve la labor de la Policía de Corrientes para que sea un éxito el operativo de seguridad y de tránsito.







Irigoyen comentó que fueron “cuatro los soldados de Curuzú Cuatiá caídos en batalla en 1982 en las Islas Malvinas” y enfatizó que “tenemos la obligación moral de rendirle honor a nuestros héroes, por lo cual entregaremos reconocimientos especiales a sus familiares”.







“Curuzú tiene una rica historia, fue fundada por el General Belgrano y aportó lo suyo para la grandeza de Corrientes y la Argentina, lo que nos hace gente con coraje y valentía, poniendo bien alto los valores patrióticos”, finalizó expresando el jefe comunal.