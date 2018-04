River reaccionó y ganó con autoridad frente a Defensa y Justicia

Con goles de Pity Martínez (de penal), Pinola y Pratto vence en Varela con autoridad. Cuqui Márquez abrió el marcador a los 10 minutos.





Defensa y Justicia sorprendió a River de entrada en Florencio Varela. A los 10 minutos, un error de la defensa "millonaria" (no llegó Pinola y Montiel habilitó) la aprovechó Nicolás Fernández que superó el achique de Franco Armani y dejó solo con el arco a disposición a Fernando "Cuqui" Márquez para empujar la pelota a la red. Fue el 1 a 0 para el Halcón que lo festejó en consecuencia.





El partido, hasta ese momento, había tenído situaciones repartidas. Primero fue Nicolás Fernández, dentro del área, quien remató y atajó Armani, abajo contra su palo derecho. Después, probó Mora desde afuera y el balón pasó muy cerquita del poste derecho de Unsain. Hasta que el "Cuqui" rompió la paridad.



Un detalle para destacar: el equipo de River jugó el partido con un brazalete negro en señal de duelo por el fallecimiento, en la semana, de Tatiana Mayada, hermano mayor de Camilo, volante "millonario" que esta mañana estuvo en Varela acompañando a sus compañeros.





River reaccionó y tuvo tres chances para llegar al empate, antes de que lo consiguiera Pity Martínez, de penal. Primero fue Pratto, quien se apuró al capturar una mala salida de Molina desde la derecha. El delantero quiso sorprender rematando de primera y la pelota pasó cerca del palo izquierdo. Luego, probó Enzo Pérez desde afuera (una fórmula que utilizó mucho el equipo de Gallardo: el tiro de media distancia). Tras cartón, Mora se perdió un gol increíblemente. En una jugada de contraataque, Pratto se fue por la derecha, mandó el centro que el uruguayo -debajo del arco- desperdició rematando al travesaño. No lo podía creer Mora ni nadie de River...





Pero, en la media hora, el equipo visitante consiguió la paridad. Pity Martínez entró al área y remató al arco. La pelota fue desviada por Mariano Bareiro con su brazo derecho. Pitana cobró el penal y amonestó al defensor del Halcón. El remate desde los doce pasos lo ejecutó Martínez, abajo, a la izquierda de un Unsain que se tiró bien pero no llegó. Uno a uno y empezó "otro" partido en el sudeste bonaerense.





Siguió presionando River y antes del cierre de la primera etapa volvió a doblegar al arquero Unsain. Pity Martínez ejecutó un tiro libre desde la izquierda. El centro cayó al área y, tras una serie de rebotes, Javier Pinola la empujó adentro del arco: 2 a 1. Y terminó el primer capítulo en Varela.





Iban 9 minutos del complemento, cuando Lucas Pratto remató con potencia en el borde derecho del área y la pelota ingresó en el ángulo alto de un Unsain que nada pudo hacer. El 3 a 1 le dio tranquilidad al equipo de Gallardo, que siguió manejando el partido aunque no tuvo precisión en el último toque para ampliar la diferencia.



En 22 minutos, el Muñeco mandó a la cancha a Nacho Scocco y a Bruno Zuculini, en reemplazo del uruguayo Mora y del capitán Ponzio, quienes no tuvieron buenos desempeños. El tercer cambio millonario fue el ingreso del colombiano Rafael Santos Borré (autor de dos goles en el amistoso jugado en Chile ante la U la semana pasada) en el lugar del goleador Pratto.



River ganó bien y sigue en racha. Ganó por primera vez en la cancha del Halcón de Varela. Consiguió su cuarta victoria consecutiva en calidad de visitante. Y se acomodó en la tabla: está a 7 puntos de pelear el pase a un repechaje para entrar a la Copa Libertadores 2019.



Esta no será una semana más para los de Núñez: además del partido de este domingo, el próximo jueves River jugará como local ante Independiente Santa Fe de Colombia, por el Grupo 4 de la Libertadores, y el domingo visitará a Racing, un clásico clave para terminar de acomodarse en el plano local. En tanto, los de Varela también la tendrán difícil si de fixture se habla: luego de River visitarán a Boca, serán locales ante Racing e irán a Avellaneda para jugar ante Independiente en la siguiente.