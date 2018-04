Messi apareció en el final y salvó el invicto de Barcelona ante Sevilla

En el Sánchez Pizjuán, el local estaba 2-0, pero a tres del cierre descontó Suárez y enseguida el rosarino -que estuvo 60 minutos en el banco- selló el 2-2.





Lionel Messi siempre aparece. Sentado en el banco, donde permaneció durante una hora en el duelo entre Sevilla y Barcelona en el Sánchez Pizjuán, era la principal amenaza del equipo local que ganaba cómodamente con los goles de Franco Vázquez y Luis Muriel. Pero la Pulga saltó al césped y en un par de minutos le hizo tambalear toda la estantería al equipo de Vincenzo Montella. Sin embargo, el descuento de Luis Suárez llegó a dos minutos del cierre y enseguida el rosarino clavó el 2-2 final para salvar el invicto del equipo de Ernesto Valverde, que camina derecho rumbo al título en la Liga de España.



No había estado en los dos partidos de la Selección Argentina ante Italia y España, y llegaba todavía con dolor al partido con Sevilla. Pero Messi quería estar -siempre quiere estar- aunque el objetivo principal es la Champions y el miércoles jugará la ida ante Roma por los cuartos de final, en el Camp Nou. La fatiga muscular en el aductor y el isquio de la pierna derecha lo obligaron a cuidarse. Pero entró y fue determinante.



El partido estuvo muy igualado en la primera parte, con el Barcelona en la búsqueda de ser protagonista pero con un Sevilla combativo que nunca puso las cosas fáciles, hasta el punto de que cerró el primer tiempo en ventaja con el gol del Mudo Vázquez.





En la segunda mitad, muy pronto Muriel puso el segundo del Sevilla, a los cuatro minutos de la reanudación, y entonces Ernesto Valverde hizo ingresar a Leo Messi para intentar solucionar el entuerto. El DT había preferido no forzar a Messi y también contó con otra ausencia de peso como la del lesionado Sergio Busquets. Pero la Pulga estaba para entrar un rato y siempre es suficiente para el rosarino que en un par de jugadas puede cambiar la historia.





También Sevilla tendrá que atender la Champions: en cuartos le toca nada menos que Bayern Munich. Pero el italiano Vincenzo Montella puso al equipo titular, incluso arriesgó con la vuelta de Jesús Navas, tras algo más de un mes lesionado. El equipo azulgrana quiso desde el inicio mostrar que no solo es Messi y pretendió ser protagonista con el balón ante un rival que corrió mucho para presionar.





Montella dejó en el banco tras el descanso a Gabriel Mercado, con una tarjeta amarilla, y Valverde, ya con el 2-0 -aunque bien pudo ser con un 3-0 en un remate de Mudo Vázquez que se fue cerca-, hizo ingresar a Messi.



Sólo con la presencia del astro argentino le entraron los miedos al Sevilla cuando faltabaalgo más de media hora de juego y con un Barcelona con todo hacia la remontada. Además, los locales también perdonaron con el campo abierto para contraatacar, como en varias de Muriel u otra clara de Éver Banega, y eso le dio pie al Barsa, que nunca bajó los brazos: Luis Suárez logró acortar distancias con el 2-1 a los 43 y enseguida Messi empató con un zurdazo ajustado contra el palo derecho. Con el empate, el Barcelona sigue invicto y en lo más alto de la tabla con 76 puntos, doce más que el escolta, Atlético de Madrid, que este domingo recibirá a Deportivo La Coruña.