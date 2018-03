Capital cierra la temporada de playas públicas y estudia mejoras

Sábado, 31 de marzo de 2018

A las 20, retirarán el boyado en Arazaty I y II, Islas Malvinas y Molina Punta. Aclararon que permanecerá un grupo de guardavidas ante posibles intentos de desaprensivos de ingresar al agua.

El director Artal dijo que fue un verano parejo, con muy buena afluencia.



Hoy, a las 20, la ad­mi­nis­tra­ción ca­pi­ta­li­na ce­rra­rá ofi­cial­men­te la tem­po­ra­da de pla­yas pú­bli­cas, tras más de cua­tro me­ses de ac­ti­vi­dad.



Hay que re­cor­dar que to­do co­men­zó en el am­plio bal­ne­a­rio Ara­zaty, el 18 de no­viem­bre, aún ba­jo la con­duc­ción mu­ni­ci­pal de Fa­bián Rí­os.

Tras un par de se­ma­nas, se le su­ma­ron los bal­ne­a­rios Is­las Mal­vi­nas y Mo­li­na Pun­ta.

“Va­mos a cul­mi­nar una tem­po­ra­da po­si­ti­va, bas­tan­te pa­re­ja en cuan­to a pre­sen­cia de ba­ñis­tas, con pi­cos en di­ciem­bre y ene­ro. En mi ca­so en par­ti­cu­lar, es el quin­to año en el que me to­ca co­or­di­nar las ac­ti­vi­da­des de con­trol y se­gu­ri­dad. No­to gran­des me­jo­ras en tor­no a la afluen­cia ca­da vez ma­yor de tu­ris­tas, no obs­tan­te, tam­bién sé que hay cues­tio­nes por re­ver, des­li­zó a épo­ca el ac­tual di­rec­tor de Pla­yas, Lu­cia­no Ar­tal (fun­cio­na­rio que tras el re­cam­bio de au­to­ri­da­des en la Co­mu­na, ocu­rri­do el 10 de di­ciem­bre, man­tu­vo su pues­to en la ges­tión de Eduar­do Tas­sa­no).

“Se va a re­ti­rar el bo­ya­do, no obs­tan­te, por va­rios dí­as más van a per­ma­ne­cer los guar­da­vi­das por­que sa­be­mos que an­te las jor­na­das ca­lu­ro­sas pue­de ha­ber de­sa­pren­si­vos que a pe­sar de la pro­hi­bi­ción, igual tra­tan de in­gre­sar al agua”, aco­tó.

So­bre los as­pec­tos a op­ti­mi­zar, Ar­tal re­fi­rió que “te­ne­mos la pre­mi­sa de que a par­tir del miér­co­les ya nos abo­que­mos a ini­ciar la­bo­res pen­san­do en la pró­xi­ma tem­po­ra­da. Hay as­pec­tos a me­jo­rar, co­mo por ejem­plo: am­pliar los ba­ños, su­mar pa­ra­do­res y más som­bri­llas, en­tre otros pun­tos que ire­mos ajus­tan­do”.

Con­sul­ta­do so­bre el com­por­ta­mien­to ge­ne­ral de los ba­ñis­tas, el fun­cio­na­rio mu­ni­ci­pal en­fa­ti­zó que “des­de mi ex­pe­rien­cia, pue­do afir­mar que me­jo­ra año a año”.

“La to­le­ran­cia ce­ro con el al­co­hol es al­go que se res­pe­ta. Nos gus­ta­ría que no ti­ren tan­tos re­si­duos en la are­na, pa­ra eso es­tán los ces­tos, y otro gran de­sa­fío es que res­pe­ten las in­di­ca­cio­nes de los car­te­les”, sos­tu­vo.

“Ha­ce po­co tu­vi­mos que la­men­tar la muer­te de un chi­co que in­gre­só al agua en una zo­na pro­hi­bi­da, a es­ca­sos 30 o 40 me­tros de una pla­ya ha­bi­li­ta­da”, in­di­có co­mo lo más tris­te de la tem­po­ra­da.