Amplio operativo vial de la Policía y la Gendarmería

Jueves, 29 de marzo de 2018

La Provincia presentó un plan de seguridad, que regirá hasta las 8 del martes 3 de abril.







La Provincia presentó este martes el plan de seguridad vial que se implementará el fin de semana extralargo, por los feriados de Semana Santa y el 2 de Abril, cuyo objetivo es prevenir accidentes de tránsito y hacer cumplir la normativa vigente.

El operativo, que comprende la capital y el interior, se pondrá en marcha este miércoles a las 8 y finalizará el 3 de abril a la misma hora y consiste en controles policiales móviles y fijos en las rutas nacionales y provinciales, y accesos a las zonas urbanas.

La tarea de prevención en el interior provincial la realizará personal de las Unidades Regionales dependientes de la Dirección General de Coordinación e Interior de la Policía.

El lanzamiento del plan estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, a quien acompañaron el subsecretario del área, Guillermo Weyler; el jefe de la Policía, Félix Ricardo Barboza; el subjefe Eduardo Acevedo; el jefe de la Agrupación 3 de la Gendarmería, Juan José Karacik, y otros funcionarios.

El director general de Seguridad Vial, Hernán García, fue el encargado de dar los detalles del plan conjunto entre la policía provincial y la Gendarmería, con el fin de hacer cumplir con las leyes nacional de tránsito N° 24449 y el Código de Faltas de la Provincia, entre otras normas, teniendo como misión la prevención de siniestros en las rutas nacionales y provinciales, caminos, accesos y egresos a zonas urbanizadas del territorio provincial, con verificación del estado de transitabilidad de los vehículos y de documentación.



Por ello, se recomienda:



-Concientizar sobre la necesidad de ajustarse a las normas de tránsito y el respeto mutuo.

-Invitar a los conductores a informar en los controles policiales o a través del 101 o 911 sobre la presencia de animales en las rutas.

-Usar luces bajas encendidas permanentemente.

-Prohibición del uso de la telefonía celular al conducir.

-Evitar encandilar con las luces altas en horario nocturno.

-No exceder las velocidades permitidas.

-No adelantarse con mala visibilidad, en curvas, cimas y puentes.

-No conducir si ha bebido alcohol.

-Ante el menor síntoma de sueño, tomarse un descanso.

-Mantener las distancias reglamentarias con los demás vehículos.

-Usar el cinturón de seguridad.

-Evitar el exceso de equipaje.

-No circular con menores de 10 años de edad en los asientos delanteros.

-Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y las señales de tránsito.



Documentación que se debe llevar:



1. Cédula verde (tarjeta de identificación del vehículo).

2. Revisión técnica obligatoria.

3. Seguro obligatorio.

4. Habilitaciones para vehículos según corresponda los casos.

5. Carné habilitante para conducir y otras pautas de prevención y seguridad dispuestas por la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 y Ley Provincial N° 5037.