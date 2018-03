Se entregó el RR.PP. involucrado en la denuncia Jueves, 29 de marzo de 2018 Leonardo Cohen Arazi aclaró que es inocente aunque desliza: Si estuve con un menor, no me enteré".



El relacionista público Leonardo Cohen Arazi, implicado en las denuncias sobre la red de trata de menores que se desató en Independiente, se entregó a la Justicia aunque antes salió a defenderse públicamente de las acusaciones y aseguró: “Me siento inocente”.



En declaraciones al canal de noticias TN, Cohen Arazi se mostró consternado por la situación y, pese a la gravedad de la denuncia, realizó algunas confesiones. “Pagué mil veces por sexo, claro. Pagué porque no soy Brad Pitt. Pero siempre que lo hice fue con mayores, nunca les pagué a menores ni usé a intermediarios”, dijo el RR.PP, ex prensa de Ricardo Fort y amigo de varios famosos.



“Yo puedo tener demasiados defectos, uno de ellos es ser demasiado confiado y abierto. Pero de ahí a trata de personas, facilitar la prostitución y abusar de menores…“, se defendió Cohen. Aunque admitió que conoce al futbolista que captaba a menores de las inferiores de Independiente



Al mismo tiempo, deslizó que le gusta hacer asados en su casa y recibir invitados, pero remarcó que nunca realizó orgías ni participó de sexo con menores. Al menos eso cree. “Si estuve con un menor, no me enteré", aseveró.





“Doy la cara como corresponde. Se me está acusando de un montón de cosas que son gravísimas, aberrantes. Duelen. Yo tengo una familia y amigos que la están pasando mal. A mí sólo me queda mi mamá y duele. Lo que yo hago entre cuatro paredes con mi identidad sexual son cosas mías. Y si soy judío o no, o si tengo apellido o no, y si soy gay... Sí, soy gay. Y eso no me hace culpable de ningún delito. Sale un montón de gente a hablar de un tema que es gravísimo y lo banalizan. Y todo el tiempo dicen que están a punto de detenerme. Yo no estoy prófugo ni tengo ningún pedido de captura. Estoy esperando que la Justicia me llame para declarar y me digan de qué me acusan para defenderme. Y si soy culpable pagaré por eso de lo que soy culpable. Yo siento que soy inocente”, agregó Cohen Arazi.



Mientras tanto, la causa sigue su curso. Este miércoles tras un allanamiento en una vivienda de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, detuvieron a Silvio Ernesto Fleyta, estudiante, de 24 años, acusado de integrar la red de prostitución.



El operativo ordenado por el juez de garantías Luis Silvio Carzoglio y el detenido fue alojado en la Comisaría 3ra. de Berazategui.



Fleyta es el tercer apresado en la causa. El primero fue el árbitro Martín Bustos, de 35 años. Y luego su abogado Carlos Tomás Beldi por "encubrimiento agravado", debido a que destruyó el celular smartphone de Bustos en la casa de Talar de Pacheco, donde fue detenido el juez de línea.



La fiscal María Soledad Garibaldi afirmó que a los menores que fueron víctimas de la red de trata "los tentaban hasta con un par de botines o con calzoncillos tipo boxer".



El abuso y la prostitución de menores de las divisiones menores de Independiente comenzó a ser investigada por una denuncia realizada el martes de la semana pasada por el propio club, cuando uno de los chicos contó lo que había sucedido.