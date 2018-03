“Desde la Provincia vamos a seguir consolidando las residencias médicas”

Jueves, 29 de marzo de 2018

En el marco de la Exposición de Residencias en Salud, el titular de la cartera sanitaria destacó las bondades del sistema y mencionó los objetivos del sector a futuro.





En el día de la fecha se realizó la tercera Exposición de Residencias en Salud en el hospital pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina. El evento, organizado en conjunto por la Provincia y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tiene como finalidad que aspirantes al sistema de residencias conozcan las diversas opciones disponibles, además de las experiencias por parte de antiguos participantes.



Las residencias en salud constituyen una etapa de formación en la vida profesional que consiste en la capacitación de posgrado en servicio, con actividades supervisadas y programadas para distintas especialidades y disciplinas.



El Gobierno Provincial dispone en los hospitales de Capital y el interior de sedes de formación para distintas especialidades médicas, enfermería, kinesiología, bioquímicos, psicólogos y trabajo social para salud mental.



Estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo; el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez; la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte; funcionarios provinciales; el decano de la Facultad de Medicina, Omar Larroza; la directora de Formación de Profesionales de Salud, Patricia Gómez de la Fuente; directores del nivel central del Ministerio de Salud Pública; directores de hospitales y profesionales de la salud.



Al hacer uso de la palabra, el ministro Cardozo dijo que “es un gusto, un honor y un orgullo intentar transformar en una tradición este evento, porque el sistema de las residencias es central para nuestras preocupaciones”.



Comento que las intenciones del Ministerio son, por un lado mostrar a los futuros profesionales la bondad de este sistema y por otro hacer un reconocimiento a quienes dejaron parte de sus horas como profesionales en la formación de nuevos profesionales, “que en realidad es una de las funciones centrales del médico”.



“A los alumnos les quiero decir que desde el Ministerio vamos a seguir poniendo todo el empeño para la consolidación y el mantenimiento de este sistema, que es fundamental para la formación de los recursos humanos en salud”, declaró.



El funcionario informó también sobre la inauguración de la residencia de Ingeniería Médica, conjuntamente con el Instituto de Cardiología. “Estas son las innovaciones que queremos ofrecerles, además de las especialidades clásicas. Siempre queremos innovar, darle una vuelta de rosca a la complejidad”.



Con respecto a este último punto, profundizó en que “buscamos incentivar las especialidades básicas pero necesitamos también desarrollar otras porque hay una crisis de recursos humanos, no solo en Corrientes sino en el país y en el mundo. Pediatría, obstetricia, terapia intensiva, neonatología, anestesia son algunas de las más solicitadas. No quiere decir que las demás no sean importantes, sino que estamos en un déficit con respecto a las que acabo de mencionar y que para el plan de salud de la provincia son centrales.



Cardozo aprovechó la oportunidad para comentar que el Gobierno Provincial inaugurará junto a Nación un nuevo modelo de atención médica basado en la asistencia primaria de la salud. “Estamos hablando de los famosos turnos programados y protegidos, porque nuestros correntinos no pueden venir a la deriva e ingresar como pueden al sistema de salud. Los agentes sanitarios deben orientar a cada paciente, buscar a los que están en su casa, por ejemplo ese 30% que no saben que son hipertensos, ese 10% que ignora que tiene diabetes, el 23% de adolescentes embarazadas que no se controlan, etc. Si no hacemos las cosas a tiempo el sistema hospitalario no dará abasto”, enfatizó.



Para finalizar el acto, se entregaron reconocimientos a destacados profesionales de la salud por su extensa labor y logros para el sector. ”Son gente que dio mucho por la salud de Corrientes, queremos reconocerlos como corresponde”, concluyó el Ministro.